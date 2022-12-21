شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء يناقشون مع مدير عام "روس كوسموس" الوضع فى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش رواد الفضاء اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر مع يوري بوريسوف المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الوضع في المحطة الفضائية الدولية، حسبما ذكرت RT.

وكان رائد الفضاء الروسي سيرغي بروكوبيف قد اعلن هذا يوم امس الاثنين خلال المحادثات التي جرت مع مركز التحكم بالرحلات الفضائية.

ومن جانبها سألت رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، كيف سيكون هذا اللقاء، فرد عليها خبير من المركز الأرضي: "وفقا لمعلوماتنا، سيكون اللقاء مع بوريسوف مخصصا لمناقشة الوضع الحالي في المحطة الفضائية الدولية. لأن هناك أسئلة كثيرة لدى الجمهور بشأن الموقف الاستثنائي الحالي".

وأضاف، سيكون الاتصال عبر الفيديو.