شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه رحلة Zero-G لسفراء الإعاقة وكيف أثبتت أن الفضاء للجميع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك 14 فردا من 5 دول في رحلة بحثية مكافئة للجاذبية، لفتح أبحاث الفضاء لمزيد من الأشخاص، حيث حدثت قفزة كبيرة لإدراج ذوى الإعاقة في رحلة طيران مكافئ هذا الشهر، واستخدم المشاركون طائرة "Zero-G" التي حلقت بـ 18 عمودًا مكافئًا بدءًا من ارتفاع 25000 قدم (7620 مترًا)، حيث أقلعت المهمة وهبطت في مطار إلينجتون في هيوستن، بالقرب من مركز جونسون للفضاء التابع لناسا حيث يتدرب رواد الفضاء في الولايات المتحدة.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، أعلن المشروع أن مهمة AstroAccess قد حلقت بأول رحلة أبحاث فضائية رسمية لها في 15 ديسمبر، حيث قام 14 سفيرًا من سفراء الإعاقة برحلة على متن طائرة "Zero-G" تنعدم فيها الجاذبية، وطار المشاركون في مشاريع علمية مجمعة تضم المكفوفين، والصم، وضعاف السمع.

وقال ديلان تايلور، رائد الأعمال في مجال الفضاء ومؤسس سبيس فور هيومانيتي، "AstroAccess يثبت أن الفضاء يمكن أن يكون متاحًا للجميع يومًا ما".

وشارك تايلور في رعاية الرحلة مع جورج وايتسايدز المؤسس المشارك لشركة AstroAccess (الرئيس التنفيذي السابق لشركة Virgin Galactic) والمستثمرة إيمي دورنبوش

وقالت آنا فويلكر، المديرة التنفيذية لشركة AstroAccess، حلقت AstroAccess بعدد أقل من الأشخاص مما كان متوقعًا (توقعت في الأصل 16 مشاركًا) وبعد حوالي أسبوع من الموعد المحدد، لكنها لم تذكر سبب إجراء تغييرات الرحلة.

كانت الرحلة هي ثاني رحلة مخصصة للمنظمة بعد أن فتحت الفرص في عام 2021 لأي شخص بالغ من ذوي الإعاقة يعيش في الولايات المتحدة.