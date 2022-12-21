شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يحقق فى صفقة Broadcom بقيمة 61 مليار دولار لشراء VMware والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق شامل في عرض Broadcom المتخصصة في صناعة الرقائق الالكترونية، بقيمة 61 مليار دولار لشراء شركة VMware المتخصصة بتوفير برمجيات الحوسبة، بعد تحقيق أولي، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء أنها تعتقد أن عملية الاستحواذ المقترحة قد تسمح لشركة Broadcom "بتقييد المنافسة" في الاسواق، وفقاً لموقع engadget.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن Broadcom قد تضر بالمنافسة في تلك الأسواق من خلال الحد من إمكانية التشغيل البيني بين الأجهزة المنافسة وبرامج المحاكاة الافتراضية لخادم VMware، كما أنها تخشى أن تمنع الشركة أو تقلل من الوصول إلى برامج VMware، وتحذر المفوضية الأوروبية من أن هذه الإجراءات "يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض الجودة، وتقليل الابتكار للعملاء من رجال الأعمال، والمستهلكين في نهاية المطاف".

وستحقق اللجنة أيضًا فيما إذا كان بإمكان Broadcom إعاقة منافسين مثل NVIDIA و Intel من تطوير بطاقات واجهة الشبكة الذكية الخاصة بهم، حيث تشير إلى مشاركة VMWare في مشروع مونتيري، وهو جهد على مستوى الصناعة أعلنت عنه الشركة في عام 2020، "قد تقلل Broadcom من مشاركة VMware في مشروع Monterey لحماية إيرادات NIC الخاصة بها، حيث تلاحظ اللجنة أن هذا يمكن أن يعيق الابتكار على حساب العملاء، ومصدر قلق آخر هو أن Broadcom يمكن أن تبدأ في تجميع برامج المحاكاة الافتراضية الخاصة بـ VMware مع حاسوبها الرئيسي وأدوات الأمان، وهي خطوة من شأنها أن تقلل من الاختيار في السوق.

كواحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التكنولوجية في عام 2022، كان من المؤكد أن محاولة Broadcom لشراء VMware تتطلب التدقيق، ولن تمنع المفوضية الأوروبية الصفقة بالضرورة، لكن التحقيق قد يؤخر الصفقة بشكل كبير ويفرض التنازلات على Broadcom، مع إعلان اليوم، أمام المفوضية 90 يوم عمل أو حتى 11 مايو 2023 لاتخاذ قرار، إذا فشلت الصفقة، فسيكون تكرارًا مريرًا لمحاولة Broadcom 2018 لشراء شركة Qualcomm لصناعة الرقائق، في حين كانت الظروف والمخاوف مختلفة، اضطرت الشركة للتخلي عن عملية الاستحواذ بعد أن منعت إدارة ترامب الصفقة.