شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Core Scientific الأميركية لتعدين البتكوين تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت Core Scientific، إحدى أكبر شركات تعدين العملات المشفرة (بيتكوين) في الولايات المتحدة، بطلب للحماية من الإفلاس في تكساس في وقت مبكر من صباح الأربعاء 21 ديسمبر، وفقًا لمصدر مطلع على الشؤون المالية للشركة لـ CNBC.

وهذا وانخفضت القيمة السوقية لشركة Core إلى 78 مليون دولار بنهاية التداول أمس الثلاثاء، بانخفاض من 4.3 مليار دولار في يوليو 2021 عندما تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال أداة استحواذ ذات أغراض خاصة، أو SPAC، وانخفض السهم بأكثر من 98% في العام الماضي.

هذا ولا تزال الشركة تحقق تدفقًا نقديًا إيجابيًا، لكن هذا النقد لا يكفي لسداد ديون التمويل المستحقة على المعدات التي كانت تستأجرها.

ولن يتم تصفية الشركة، لكنها ستستمر في العمل بشكل طبيعي مع التوصل إلى صفقة مع كبار مالكي الأسهم، الذين يمتلكون الجزء الأكبر من ديون الشركة.

وكانت Core قد صرحت سابقًا في إفصاح بأكتوبر أن حاملي أسهمها العادية قد يعانون "خسارة كاملة لاستثماراتهم"، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال إذا تعافى القطاع ككل.