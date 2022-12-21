شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حفظ فيديو TikTok بألبوم الكاميرا باستخدام حل بسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت منشئًا لمحتوى TikTok، فمن المحتمل أن تنشئ محتوى مقاطع الفيديو التي لا تريد نشرها، ولكن قد لا ترغب في التخلص منها أيضًا، وربما ترغب في مشاركة مسودة فيديو مع الأصدقاء للحصول على تعليقات إبداعية قبل نشره، أو ربما لا تخطط لنشره مطلقًا، لكنك ترغب في حفظه في ألبوم الكاميرا بهاتفك، في كلتا الحالتين، يمكنك حفظ فيديو TikTok من مجلد المسودات.





كيفية حفظ مسودة TikTok في ألبوم الكاميراوفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن عملية حفظ مسودة TikTok في قائمة الكاميرا بهاتفك هي نفسها سواء كان لديك هاتف أيفون أو أندرويد.

ابدأ تطبيق TikTok وقم بتسجيل مقطع، ثم أضف أي ملصقات وتأثيرات تريد تضمينها، ثم اضغط فوق التالي ثم فوق المسودات، ومع حفظ مقطع فيديو في المسودات، يمكنك الآن حفظه في ألبوم الكاميرا.

1. اضغط على زر ملف التعريف في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على مجلد المسودات.

2. في مجلد المسودات، اضغط فوق مقطع الفيديو الذي تريد حفظه في ألبوم الكاميرا.

3. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق التالي.

4. في صفحة إعدادات مسودة الفيديو، اضغط على من يمكنه مشاهدة هذا الفيديو ثم اضغط على أنا فقط.

5. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق المزيد من الخيارات.

6. تأكد من تمكين "حفظ إلى الجهاز" عن طريق تمرير الزر إلى اليمين، ثم اضغط على X في الجزء العلوي الأيسر للعودة إلى صفحة الإعدادات.

7. اضغط على نشر.

انتقل إلى ألبوم الكاميرا في تطبيق الصور بهاتفك، يجب أن تشاهد مسودة الفيديو هناك، والتي يمكنك الآن مشاركتها أو الاحتفاظ بها مثل أي فيديو آخر مخزن على هاتفك.