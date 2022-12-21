شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستمر ميتا في مشاريع ميتافيرس بعد خسارة 9.4 مليار دولار خلال عام 2022؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت ميتا لانتقادات هذا العام لوضعها المليارات في مشاريع metaverse وخسارة 9.4 مليار دولار من Reality Labs خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، ومع ذلك تخطط شركة ميتا لوضع 20٪ من إجمالي إنفاقها في Reality Labs الخاص بالميتافيرس في عام 2023، مع توجيه نصف هذا المبلغ مباشرة نحو مبادرات الواقع المعزز (AR)، وهو نفس المبلغ تقريباً كما في العام الماضي، وفقاً لموقع engadget.

وتعمل Reality Labs على تحسين نظامها الأساسي بشكل كبير، مع توقع ظهور المزيد من الأخبار حولها في عام 2023، وتخطط أيضًا لمساعدة Horizon Worlds على "الازدهار" ، حيث ستقدم عرض Meta Question Gaming Showcase في الربيع وتكشف عن Meta Quest 2 في وقت ما من العام المقبل.

غادر رائد الواقع الافتراضي جون كارماك ميتا مؤخرًا، بينما انتقد افتقار الشركة إلى الكفاءة، ومن المحتمل أن ترغب Meta في طمأنة المستخدمين والمستثمرين على حد سواء أن الشركة تواصل مسارها على الواقع المعزز، على الرغم من التحديات.