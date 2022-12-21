شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. طرق مختلفة لإزالة تثبيت محادثة أو شخص ما من قائمة Snapchat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك Snapchat تثبيت الأصدقاء في قائمة الدردشة، مما يجعل من السهل العثور على محادثة والمتابعة من حيث توقفت، ومع ذلك، تتغير المواقف، وقد يأتي وقت لم تعد ترغب فيه في تثبيت شخص ما أو محادثة معينة، لذلك تقدم المنصة طرق سهلة لإلغاء تثبيت شخص ما على Snapchat.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، هناك طريقتان لتثبيت شخص ما على Snapchat أو إلغاء تثبيته، فيمكنك تثبيت أي محادثة في الجزء العلوي من صفحة الدردشة، وكذلك إلغاء تثبيتها مما يعني أنه لن تلتزم بعد الآن بأعلى القائمة، وبالمثل، إذا كنت مشتركًا في Snapchat Plus، فيمكنك تثبيت شخص واحد في كل مرة في قائمة الدردشة الخاصة بك عن طريق وضع علامة عليه BFF التي تعنى (أفضل صديق للأبد)، ويمكنك كذلك التراجع عن هذا أيضًا.





كيفية إلغاء تثبيت محادثة على Snapchat1. افتح تطبيق Snapchat، اضغط على أيقونة الدردشة في أسفل الصفحة.

2. ابحث عن محادثة مثبتة تريد إزالة تثبيتها. يجب أن يكون في أعلى القائمة وسترى رمز Pin أحمر على اليمين.

3. اضغط مع الاستمرار على المحادثة حتى ترى القائمة المنبثقة.

4. اضغط على إعدادات الدردشة.

5. اضغط على إلغاء تثبيت المحادثة.

6. سيتم إلغاء تثبيت المحادثة وإدراجها في القائمة بناءً على وقت آخر دردشة.





كيفية إلغاء تثبيت BFF الخاص بك على Snapchatإذا كنت مشتركًا في Snapchat Plus، فيمكنك تثبيت شخص واحد في أعلى قائمة المحادثات باعتباره أفضل صديق لك، سيبقى هناك حتى تقوم بإلغاء تثبيت هذا BFF.

1. في تطبيق Snapchat، اضغط على أيقونة الدردشة في أسفل الصفحة.

2. ابحث عن صديقك المفضل، يجب أن يحتوي على رمز تعبيري لوجه مبتسم في أسفل يسار الصورة الرمزية للشخص.

3. اضغط مع الاستمرار على المحادثة حتى ترى القائمة المنبثقة.

4. اضغط على "مُثبت" باعتباره # 1 BFF، وستختفي علامة الاختيار.

5. اضغط فوق تم.