شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعى لفك خط الأطباء السىء فى "الروشتات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل مع الصيادلة لإنشاء نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه قراءة خط اليد الذي يصعب قراءته، وهو أمر طالما تم اتهام الأطباء به في "الروشتات"، حيث عرضت الشركة ميزة الذكاء الاصطناعي في مؤتمر جوجل السنوي للهند، لكن الدكتور مانيش جوبتا، مدير الأبحاث في Google India، قال "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن يصبح النظام جاهزًا للعالم الحقيقي".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه من العرض التوضيحي، يبدو أنه يمكن للمستخدمين التقاط صورة لوصفتهم الطبية أو تحميل صورة إلى الأداة للمعالجة، وسيتم تمييز أي أدوية في الملاحظة.

ستكون الأداة، التي ليس لها تاريخ إطلاق متوقع، جزءًا من Google Lens، أداة الذكاء الاصطناعي من جوجل التي يمكنها ترجمة اللغات والتعرف على الكائنات المختلفة، المتوفرة في شريط البحث في تطبيق جوجل.

وقالت جوجل في تدوينة على مدونتها: "سيكون هذا بمثابة تقنية مساعدة لرقمنة المستندات الطبية المكتوبة بخط اليد من خلال زيادة عدد الأشخاص الموجودين في الحلقة مثل الصيادلة، ولكن لن يتم اتخاذ أي قرار بناءً على المخرجات التي توفرها هذه التقنية فقط".

وكانت ذكرت مجلة تايم نقلاً عن دراسة أجريت سابقا من معهد الطب التابع للأكاديميات الوطنية للعلوم، أن خط يد الأطباء يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المرضى، وقال التقرير إن الكتابة اليدوية غير المتقنة للأطباء تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 7000 شخص سنويًا في ذلك الوقت، كما يُصاب أكثر من 1.5 مليون أمريكي بسبب أخطاء في أدويتهم.