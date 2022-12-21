شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبنى أكبر ممر للطاقة النظيفة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المضائق الثلاثة الصينية عن بدء التشغيل الكامل، اليوم الثلاثاء، لمحطة بايخهتان للطاقة الكهرومائية فى الجزء العلوى لنهر اليانغتسى بجنوب غربى الصين، وهى ثانى أكبر محطة من نوعها فى العالم من حيث إجمالى القدرة المركبة، ويرمز تشغيل المحطة إلى إكمال أكبر ممر للطاقة النظيفة فى العالم، حيث تعمل 6 محطات ضخمة للطاقة الكهرومائية على نهر اليانغتسى لنقل الكهرباء من المناطق الغربية الغنية بالموارد إلى المناطق المستهلكة للطاقة فى شرقى البلاد.

16 وحدة لوليد الطاقة الكهرومائية

جاء التشغيل الكامل لمحطة بايخهتان بعد إتمام آخر 16 وحدة لتوليد الطاقة الكهرومائية طور التشغيل التجريبى لـ72 ساعة صباح اليوم الثلاثاء. وبإجمالى قدرة مركبة تبلغ 16 مليون كيلوواط، تعد بايخهتان ثانى أكبر مشروع بعد المضائق الثلاثة فى مقاطعة هوبى بوسط الصين، وفقا لموقع وكالة شينخوا.



محطة بايخهتان للطاقة الكهرومائية في جنوب غربي الصين

قال لى مينغ شان، رئيس شركة المضائق الثلاثة الصينية، إن "بايخهتان تمثل اختراقا رئيسيا فى الصناعة التحويلية للمعدات الراقية فى الصين، إذ جُهزت المحطة بـ16 وحدة مطورة محليا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكل وحدة بقدرة مركبة مليون كيلوواط، وهى أكبر قدرة مركبة لوحدة منفردة فى العالم".

أضاف لى أن التشغيل الكامل لمحطة بايخهتان يتمتع بأهمية بارزة فى تحول هيكل الطاقة فى الصين، وبناء الحزام الاقتصادى لنهر اليانغتسى، والتنمية المنسقة للاقتصاد الإقليمى فى الدولة.

300 مليار كيلوواط

ومن المتوقع أن تولّد المحطات الـ6 للطاقة الكهرومائية على نهر اليانغتسى، التى تشغلها الشركة، 300 مليار كيلوواط ساعى من الكهرباء كل عام، لتخفض استهلاك الفحم بـ90 مليون طن وانبعاثات الكربون بـ248 مليون طن.

وتقع 4 من المحطات الـ6 المذكورة، وودونغده وبايخهتان وشيلوهدو وشيانغجيابا، على نهر جينشا، الجزء العلوى لنهر اليانغتسي، بينما الأخريان، المضائق الثلاثة وقهتشوبا، يقعان على الجزء المتوسط لنهر اليانغتسى.

تشكل هذه المحطات ممرا طوله 1800 كم للطاقة النظيفة، وتؤدى أيضا دورا رئيسيا فى السيطرة على الفيضانات والشحن واستغلال الموارد المائية والأمن الإيكولوجى فى حوض نهر اليانغتسى.