شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة استمرت 40 عامًا تكشف شيئًا غريبًا يحدث فى الغلاف الجوى لكوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن شيئًا غريبًا يحدث في الغلاف الجوى لكوكب المشترى، وفقا لتقرير Space.

وكشفت قياسات استمرت أربعين عامًا على الغلاف الجوي لكوكب المشتري بواسطة المركبات الفضائية والتلسكوبات الأرضية عن أنماط طقس غريبة على أكبر كوكب في النظام الشمسي، بما في ذلك الفترات الحارة والباردة خلال عامه الطويل (ما يعادل 12 عامًا على الأرض)، لكن كوكب المشتري لا يمر بتغيرات موسمية مثل الأرض .

وعلى الأرض، تكون انتقالات الطقس بين الشتاء والربيع والصيف والخريف نتيجة لميل محور الكوكب نحو المستوى الذي يدور فيه حول الشمس ، وهذا الميل بمقدار 23 درجة يجعل أجزاء مختلفة من الكرة الأرضية تتلقى كميات متفاوتة من ضوء الشمس على مدار العام.

لكن محور كوكب المشتري يميل نحو المستوى المداري للكوكب العملاق بمقدار 3 درجات فقط ، مما يعني أن كمية أشعة الشمس التي تصل إلى أجزاء مختلفة من سطح المشتري طوال عامه الطويل بالكاد تتغير، ووجدت الدراسة الجديدة تقلبات دورية في درجات الحرارة تحدث حول الكرة الأرضية المغطاة بالغيوم.

وقال لي فليتشر، عالم الفلك بجامعة ليستر في المملكة المتحدة والمؤلف المشارك للورقة البحثية الجديدة، في وكالة ناسا: "لقد حللنا جزءًا واحدًا من اللغز الآن، وهو أن الغلاف الجوي يُظهر هذه الدورات الطبيعية، "لفهم ما يقود هذه الأنماط ولماذا تحدث في هذه النطاقات الزمنية المحددة، ونحتاج إلى استكشاف كل من الطبقات الملبدة بالغيوم وتحتها."

ووجد الفريق مؤشرات على أن هذه المواسم غير الموسمية قد يكون لها علاقة بظاهرة تُعرف باسم الاتصال عن بعد، و يصف الاتصال عن بعد التغيرات الدورية في جوانب نظام الغلاف الجوي للكوكب والتي تحدث في وقت واحد في أجزاء من الكرة الأرضية تبدو غير متصلة ويمكن أن تبعد آلاف الأميال أو الكيلومترات.

ولوحظ الاتصال عن بعد في الغلاف الجوي للأرض منذ القرن التاسع عشر، وعلى الأخص في دورة لا نينا-إل نينو الشهيرة، والمعروفة أيضًا باسم التذبذب الجنوبى، وخلال هذه الأحداث، تتوافق التغييرات في الرياح التجارية في غرب المحيط الهادئ مع التغيرات في هطول الأمطار في معظم أنحاء أمريكا الشمالية، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

وفي البحث الجديد، وجد العلماء على كوكب المشتري عندما ترتفع درجات الحرارة عند خطوط عرض محددة في نصف الكرة الشمالي ، فإن خطوط العرض نفسها في نصف الكرة الجنوبي تبرد، تقريبًا مثل صورة معكوسة مثالية.

وقال جلين أورتون، عالم الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا والمؤلف الرئيسي للدراسة ، في البيان: "كان هذا هو الأكثر إثارة للدهشة على الإطلاق".

وقال "وجدنا صلة بين كيفية اختلاف درجات الحرارة عند خطوط العرض البعيدة جدا". "إنها مشابهة لظاهرة نراها على الأرض، حيث يمكن أن يكون لأنماط الطقس والمناخ في منطقة ما تأثير ملحوظ على الطقس في مكان آخر، مع أنماط التباين التي تبدو" متصلة عن بُعد "عبر مسافات شاسعة عبر الغلاف الجوى."

وكشفت القياسات أيضًا أنه عندما ترتفع درجات الحرارة في طبقة الستراتوسفير، وهى الطبقة العليا من الغلاف الجوي لكوكب المشتري ، فإنها تسقط في طبقة التروبوسفير، أدنى طبقة في الغلاف الجوي، حيث تحدث أحداث الطقس، بما في ذلك عواصف المشتري القوية.

وتضمنت الدراسة بيانات من عام 1978 فصاعدًا، تم جمعها بواسطة بعض أفضل التلسكوبات الأرضية، بما في ذلك التلسكوب الكبير جدًا في تشيلي ومرفق تلسكوب الأشعة تحت الحمراء التابع لناسا وتلسكوب سوبارو في مراصد مونا كيا في هاواي.

واستخدم الباحثون أيضًا بيانات من مركبة فضائية مثل مسابر الفضاء العميق فوييجر، التي حلقت بالقرب من كوكب المشتري في عام 1979 ، ومهمة كاسيني، التي حلقت بالقرب من كوكب المشتري في عام 2001 في طريقها لاستكشاف زحل.