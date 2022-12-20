تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر من الاعتماد على انترنت إكسبلورر وتؤكد: يسبب أعطالا.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت Microsoft أنها ستواصل تحديثات نهاية العمر في عام 2023 لمتصفحها السابق، Internet Explorer ، لإصدارات Windows الأقدم، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وعلى الرغم من توقف دعم IE على إصدار نظام التشغيل Windows 11 الحالي في 15 يونيو، لا تزال Microsoft تسمح للمتصفح القديم بالعمل على العديد من الإصدارات القديمة ، بما في ذلك Windows 10 Home و Pro و Enterprise و Edu و IoT.

والآن تخطط العلامة التجارية للبدء في إنهاء دعم Internet Explorer 11 (IE11) على إصدارات النظام القديمة هذه أيضًا بدءًا من 14 فبراير 2023 كما قالت Microsoft على صفحتها في مركز رسائل Windows .

وأعلنت Microsoft عن خططها الآن لمنح الشركات والمؤسسات المهنية الوقت للانتقال من Internet Explorer إلى متصفح جديد، مثل Microsoft Edge الحالي للعلامة التجارية، وكان Edge هو المستعرض الرئيسي للشركة منذ أوائل عام 2020.

ومع ذلك، حتى بدأت إجراءات انتهاء دورة حياة IE في عام 2022 ، كان كلا المستعرضين يعملان على أجهزة كمبيوتر Windows ، لذا كان لدى المستخدمين خيارات متعددة.

وتحذر Microsoft الآن من أن "الاعتماد المستمر على IE11 عندما يصبح Windows Update متاحًا قد يتسبب في تعطيل الأعمال."

ويجب أن يبدأ المسؤولون عن التحديثات بإزالة المراجع المرئية لـ IE من أنظمتهم، وتعد إزالة المراجع المرئية لـ IE مهمة على مستوى المسؤول وتتطلب استخدام نهج Disable IE.

وهذا ما يجب القيام به قبل 14 فبراير 2023، وإذا لم يكتمل قبل ذلك الوقت فستفقد المؤسسات الوصول إلى التطبيقات المعتمدة على IE11.

وأضافت العلامة التجارية أن المنظمات التي اتخذت إجراءات بتحديث مستعرضاتها إلى Microsoft Edge ليس عليها اتخاذ أي إجراء آخر في 14 فبراير.

وستتم أيضًا نهاية عمر Microsoft لنظام التشغيل Windows 10 على مراحل كما حدث مع Windows 11، وسيؤدي التحديث المستقبلي المقرر إجراؤه في يونيو 2023 إلى إزالة المراجع المرئية IE11، بما في ذلك أيقونات IE11، من قائمة ابدأ في Windows 10 وشريط المهام، وسيتوفر التحديث أيضًا في إصدار معاينة غير متعلق بالأمان لإصدارات مختارة من Windows 10 في 23 مايو 2023.

ويعمل Internet Explorer بالفعل من خلال Microsoft Edge في زر "إعادة التحميل في وضع IE" الموجود في شريط المهام الخاص به لتجعلك معتادًا على استخدام المستعرض الأحدث.

ويتيح لك وضع Internet Explorer عرض مواقع الويب والتطبيقات استنادًا إلى البرامج النصية القديمة والتعليمات البرمجية بطريقة أكثر توافقًا.