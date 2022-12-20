شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يلتزم الصمت بعد تصويت مستخدمى تويتر بتنحيه من رئاسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يستقيل إيلون ماسك من دور "رئيس تويتر" أم لا؟ هذا هو السؤال الذي لا يزال يتعين الإجابة عليه، بعد نتيجة استطلاع نشره الرئيس التنفيذي لشركة تويتر عن ما إذا يجب عليه التنحى أم لا، مما أدى إلى تصويت 57.5٪ من المشاركين على أنه يجب أن يتنحى عن منصب رئيس شركة تويتر.

ووفقا لما ذكرته "CNN"، جاءت هذه الخطوة بعد انتقادات متزايدة لقيادته الفوضوية في تويتر، بما في ذلك القرارات الأخيرة بتعليق الصحفيين وإدخال سياسة مثيرة للجدل تحظر ممارسة الارتباط بالمنصات المنافسة مع حذفها بعد ذلك، وتسريح نصف موظفي الشركة، وطرد من اختلف معه، وكذلك الترحيب بالعودة إلى المنصة للشخصيات المحظورة سابقًا.

نظرًا لميل ماسك إلى التغريد، وقراراته السريعة بعد استطلاعات الرأي السابقة، توقع الكثيرون أنه كان سيتنحى مباشرة لكنه لم يفعل، في الواقع، قضى ماسك الوقت هادئًا بشكل واضح بشأن قراره بالتنحى.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتنحى بالفعل عن منصبه على تويتر بعد تعهده "التزم" بنتائج الاستطلاع، خاصة باعترافه الخاص، لا يوجد شخص متاح بسهولة لتشغيل النظام الأساسي المحفوف بالمخاطر.

فيما كان قال ماسك الشهر الماضي، إنه "سيجد شخصًا آخر يدير تويتر" وإنه يتوقع "تقليل" وقته هناك.