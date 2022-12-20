شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورصة Binance للعملات الرقمية تعلن عن استحواذها على Tokocrypto Exchange الإندونيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستفيد Binance من الهبوط المستمر في سوق العملات المشفرة، لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية، كجزء من خطتها للتوسع في آسيا، حيث أكملت بورصة العملات المشفرة شراء بورصة Tokocrypto الإندونيسية بمبلغ لم يكشف عنه، تحت رئيسها التنفيذي Changpeng Zhao.

وبدأت Binance في ضخ استثمارات في Tokocrypto منذ عامين في عام 2020، وأصبحت هذا الأسبوع أكبر مساهم في بورصة العملات المشفرة الإندونيسية، مع هذا الاستحواذ ستكون Binance قادرة على العمل في إندونيسيا بشكل قانوني، وفقاً لموقع gadgets360.

وتأسست في سبتمبر 2018 ومقرها في جاكرتا، وحصلت Tokocrypto بالفعل على الموافقات اللازمة من وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة في إندونيسيا (BAPPEBTI).

نقل تقرير CNBC عن Pang Xue Kai، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للبورصة الإندونيسية قوله: "لقد قررنا أن أفضل خطوة لـ Tokocrypto للمضي قدمًا هي الاستفادة من قدرات Binance لبناء منصة تداول مادية أخرى لأصول التشفير".

وبحسب ما ورد عينت Binance يودونو راويس في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Tokocrypto، مع الاحتفاظ بكاي كجزء من مجلس إدارتها، وقامت Tokocrypto بتخفيض نسبة غير معروفة من موظفيها، وفقًا للتقرير.

وتشهد إندونيسيا طفرة في نشاط التشفير، حيث أوضح استطلاع أجرته صحيفة جاكرتا بوست مؤخرًا أن 41 % من الإندونيسيين يمتلكون أصولًا مشفرة.

حققت Mastercard نجاحًا كبيرًا في سوق التشفير الإندونيسي في شهر يوليو، من خلال عقد شراكة مع مزود بوابة تشفير يسمى Fasset، والهدف من هذه الشراكة هو المشاركة في تطوير الحلول الرقمية وتصعيد تبني التشفير في إندونيسيا لتقليل الحواجز أمام التمويل الرقمي وإتاحة فرص أكبر للاستفادة من استخدام الخدمات المالية الناشئة.

قال Chainalysis في تقرير سبتمبر أن المنطقة المشتركة لوسط وجنوب آسيا وأوقيانوسيا (CSAO) برزت كثالث أكبر سوق للعملات المشفرة هذا العام، حيث حقق سكان هذه الدول 932 مليار دولار من قيمة العملة المشفرة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022.