شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض جديد فى أسعار البيتكوين بنسبة 2 % فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين اليوم التداول بخسارة 2 %، في وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول البيتكوين بسعر 16457 دولارًا في البورصات الدولية، في الـ 24 ساعة الماضية، حيث خسرت البيتكوين 263 دولارًا من القيمة الافتتاحية لليوم البالغة 16720 دولارًا.

وشهدت إيثر أيضًا خسائر إلى جانب البيتكوين، بعد خسارة 0.30 %، ويتم تداول إيثر حاليًا عند 1،184 دولارًا.

وانضم إليهم Binance Coin و Ripple و Cardano و Polygon و Polkadot و Tron و Litecoin في الجانب الخاسر من مخطط الأسعار.

وسط الخسائر اليومية المستمرة التي تضرب معظم العملات المشفرة، سجل التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة انخفاضًا حادًا ومثيرًا للقلق، حيث يبلغ تقييم سوق التشفير الحالي 810 مليار دولار، بعد أن انخفض من علامة تريليون دولار بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.

وتم فتح عدد قليل فقط من العملات المشفرة بأرباح اليوم. وتشمل هذه العملات المغلفة Bitcoin و Chainlink و Monero و Cosmos.

على الرغم من الركود المستمر في العملة المشفرة، فإن خبراء الصناعة لديهم شعور إيجابي بتقدم القطاع في عام 2023.