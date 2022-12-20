شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يتيح إنشاء ملف Recap Reel الخاص بك لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز Instagram بشكل أكبر على Reels هذا العام ويمتد ذلك إلى كيفية إنشاء المستخدمين لخلاصة 2022 الخاصة بهم، وحدد ما لا يقل عن ثلاث صور أو مقاطع فيديو وسيقوم Instagram تلقائيًا بتجميعها معًا في بكرة مع قوالب السرد، وفقا لتقرير engadget.

وفى العام الماضى، تم استدعاء ميزة خلاصة Instagram Playback، واختارت ما يصل إلى 10 من قصص المستخدم من العام الماضي وتمكن الأشخاص من تبادل القصص وإخراجها كما يرون مناسبًا.

وتعني هذه الميزة أن المستخدمين لم يضطروا بالضرورة إلى اللجوء إلى تطبيقات الطرف الثالث لمشاركة ذكريات الـ 12 شهرًا الماضية.

وكانت البكرات مجال نمو رئيسى لـ Meta على مدار العام الماضى، وتقول الشركة الآن أنه عبر Instagram و Facebook، يتم تشغيل Reels أكثر من 140 مليار مرة كل يوم.

وعززت Meta إجابتها على TikTok عبر كلا التطبيقين في الأشهر الأخيرة عن طريق إضافة أشياء مثل الأدوات التي تسهل إنشاء Reels ، وجدولة Reels داخل التطبيق وطرق النشر على Reels من تطبيقات الطرف الثالث.