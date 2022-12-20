شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. إعادة ضبط المصنع على Nintendo Switch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب التي قد تدفعك للتخلص من Nintendo Switch ربما تقوم بترقيته لأن لديك طرازًا أحدث (مثل إصدار شاشة OLED)؛ قد تقوم بإعادة تشغيله إلى صديق أو أحد أفراد العائلة؛ أو ربما تتاجر به أو تبيعه.

إذا كنت تتطلع إلى بيع جهاز مقابل بعض المال الإضافي ، فهناك العديد من الخيارات.

بغض النظر عن السبب فأنت تريد دائمًا التأكد من أن مفتاح التبديل الخاص بك قد تمت إعادة ضبطه إلى إعدادات المصنع وأن جميع معلوماتك الشخصية قد تم مسحها منه.

تتمتع إعادة ضبط وحدة التحكم الخاصة بك بالعديد من الفوائد، ولكن الميزة الأساسية هي أن إعادة جهازك إلى إعداداته الافتراضية الأصلية يحمي أي معلومات شخصية حساسة يمكن تركها على النظام.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص لا يخزنون قدرًا كبيرًا من المعلومات الخاصة على وحدات التحكم في الألعاب مثل الهاتف أو الكمبيوتر ، على سبيل المثال، فإن إكمال إعادة ضبط المصنع يعد ممارسة جيدة للحماية من مشكلات الخصوصية المحتملة.

تقدم Nintendo بعض النصائح والاقتراحات التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل إعادة التعيين.

أولاً، تنصح الشركة بأن إعادة تعيين Nintendo Switch الخاص بك يجب أن يستغرق حوالي خمس دقائق لوحدات التحكم التي تعمل بإصدار نظام التشغيل 10.0.0 أو أعلى.

بالإضافة إلى ذلك تحدد الشركة البيانات التي ستفقد إذا قمت بتهيئة (مصطلح Nintendo لإعادة ضبط المصنع) الخاص بك Switch.

هذه القائمة واضحة ومباشرة وتتضمن حفظ البيانات ولقطات الشاشة ومعلومات المستخدم التي تم تخزينها على الجهاز.

لنقل حسابك وحفظ اللعبة إلى Switch جديد، اتبع التعليمات التفصيلية.

إذا كنت ترغب في مسح أجزاء معينة فقط من البيانات، فيمكنك استخدام إعدادات إدارة البيانات في Nintendo لاختيار واختيار ما يتم حذفه دون الحاجة إلى إعادة ضبط جهازك بالكامل.

من المهم ملاحظة أنه يجب أن يكون المحول الخاص بك متصلاً بالإنترنت أثناء قيامك بإعادة ضبط المصنع أو تهيئة جهازك، وسيتم إلغاء ربط حسابات Nintendo الخاصة بك أثناء عملية إعادة التعيين.

كيفية إعادة تعيين التبديل الخاص بك

تعد إعادة تعيين رمز التبديل الخاص بك عملية بسيطة إلى حد ما.

كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى "إعدادات النظام" في القائمة الرئيسية، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى "النظام" وتحديده.

بمجرد أن تكون في النظام، قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل القائمة وحدد خيارات التنسيق.

من المهم ملاحظة أنه إذا كانت لديك عناصر تحكم أبوية نشطة على المحول الخاص بك، فسيُطلب منك إدخال رمز PIN الخاص بالرقابة الأبوية بعد تحديد خيارات التنسيق.

بعد إدخال خيارات التنسيق، تحتاج إلى تحديد تهيئة وحدة التحكم لإعادة ضبط جهاز التبديل الخاص بك إلى إعدادات المصنع.

بعد إدخال خيارات التنسيق تحتاج إلى تحديد تهيئة وحدة التحكم لإعادة ضبط جهاز التبديل الخاص بك إلى إعدادات المصنع.

حدد Initialize لإكمال عملية إعادة ضبط المصنع لجهاز Nintendo Switch.