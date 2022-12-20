تكنولوجيا: دراسة: موجات الحرارة الناجمة عن تغير المناخ كلفت العالم تريليونات الدولارات

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القاهرة - سامية سيد - أصبحت الخسائر الاقتصادية الهائلة الناجمة عن الطقس الحار الناجم عن تغير المناخ الذي يقوده الإنسان مشكلة الآن، وليس فقط في المستقبل البعيد، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Science Advances، منذ أوائل التسعينيات، كلفت موجات الحرارة الشديدة المتزايدة الناجمة عن الاحتباس الحراري الاقتصاد العالمي بالفعل تريليونات الدولارات، حيث تعاني أفقر وأقل البلدان من حيث انبعاثات الكربون.

وقام باحثون من كلية دارتموث بدمج البيانات الاقتصادية الشاملة المتوفرة حديثًا للمناطق في جميع أنحاء العالم بمتوسط درجة الحرارة لأشد خمسة أيام في العام لكل منطقة، اكتشفوا أنه من عام 1992 إلى عام 2013، ارتبطت موجات الحرارة إحصائيًا بالتغيرات في النمو الاقتصادي وأن الآثار السلبية للحرارة الشديدة على صحة الإنسان والإنتاجية والإنتاج الزراعي تكلف ما يقدر بنحو 16 تريليون دولار، وفقاً لموقع scitechdaily.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج تسلط الضوء على الحاجة الملحة لسياسات وتقنيات تحمي الناس خلال الأيام الحارة في العام، لا سيما في البلدان الأكثر سخونة والأكثر ضعفًا اقتصاديًا في العالم.

قال المؤلف الأول كريستوفر كالاهان، طالب دكتوراه في الجغرافيا في دارتموث: "تسريع إجراءات التكيف خلال الفترة الأكثر سخونة من كل عام سيحقق فوائد اقتصادية الآن".

وفقًا جاستن مانكين، أستاذ الجغرافيا المساعد في دارتموث، فإن البحث هو من أوائل الأبحاث التي تقيِّم على وجه التحديد كيف تؤثر موجات الحرارة على الناتج الاقتصادي، "لم يُظهر أي شخص بصمة مستقلة للحرارة الشديدة وتأثير شدة تلك الحرارة على النمو الاقتصادي، وقال مانكين: "التكاليف الحقيقية لتغير المناخ أعلى بكثير مما كنا نحسبه حتى الآن".

وأضاف مانكين: "يُظهر عملنا أنه لا يوجد مكان يتكيف بشكل جيد مع مناخنا الحالي، والمناطق ذات الدخل المنخفض على مستوى العالم هي الأكثر معاناة من هذه الأحداث الشديدة الحرارة، نظرًا لأن تغير المناخ يزيد من حجم الحرارة الشديدة، فمن المتوقع أن تستمر هذه التكاليف في التراكم ".

وقال كالاهان إن النماذج المناخية والأبحاث السابقة تضمنت موجات الحر من بين الأحداث المتطرفة الأخرى الناتجة عن تغير المناخ، مثل الفيضانات المتكررة وزيادة كثافة العواصف، وإن موجات الحر لها بصمة فريدة تحدث على فترات زمنية أقصر من فترات الجفاف ومن المتوقع أن تزداد درجات الحرارة في أكثر أيام السنة حرارة بشكل أسرع بكثير من متوسط درجة الحرارة العالمية حيث يستمر النشاط البشري في إحداث تغير المناخ.

قال كالاهان: "تعتبر موجات الحر من أكثر الآثار المباشرة والملموسة لتغير المناخ التي يشعر بها الناس، ومع ذلك لم يتم دمجها بشكل كامل في تقييماتنا لتكلفة تغير المناخ وستتكلف في المستقبل، نحن نعيش في عالم تغيرت بالفعل بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأعتقد أن بحثنا يساعد في إثبات ذلك ".

قال مانكين وكالاهان إن نتائج الدراسة تؤكد قضايا العدالة المناخية وعدم المساواة في التكاليف الاقتصادية للحرارة الشديدة، بالإضافة إلى نفقات التكيف، ستتحملها بشكل غير متناسب أفقر دول العالم في المناطق الاستوائية وجنوب العالم، رغم أن معظم هذه البلدان ساهمت بأقل قدر في تغير المناخ.

وجد الباحثون أنه في حين أن الخسائر الاقتصادية بسبب أحداث الحرارة الشديدة بلغت في المتوسط 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المناطق الأكثر ثراءً في العالم، وعانت المناطق منخفضة الدخل من خسارة 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أنه إلى حد ما، يمكن للمناطق دون الوطنية الثرية في أوروبا وأمريكا الشمالية، والتي تعد من أكبر مصادر انبعاث الكربون في العالم، أن تستفيد من الناحية الاقتصادية من خلال وجود فترات من الأيام الأكثر دفئًا.

قال مانكين: "لدينا وضع يكون فيه الأشخاص الذين يتسببون في الاحتباس الحراري والتغيرات في درجات الحرارة الشديدة لديهم المزيد من الموارد ليكونوا مرنين في مواجهة هذه التغييرات، وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن يستفيدوا منها، إنه تحويل دولي هائل للثروة من أفقر البلدان في العالم إلى أغنى البلدان في العالم من خلال تغير المناخ ويجب عكس هذا التحويل".

في يوليو، نشر مانكين وكالاهان ورقة بحثية في مجلة Climatic Change قيمت الأضرار الاقتصادية التي تسببت فيها الدول الفردية للآخرين من خلال مساهمتها.

في هذا المنشور الأخير، يشير مانكين وكالاهان إلى أن الجهات الرئيسية للانبعاثات في العالم يجب أن تدفع أجزاء كبيرة من الفاتورة للتكيف مع أحداث الحرارة الشديدة، بالإضافة إلى مساعدة الدول ذات الدخل المنخفض على تطوير اقتصادات منخفضة الانبعاثات.