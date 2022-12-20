شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمره 118 عاما.. ماذا تعرف عن مرصد جبل ويلسون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 20 ديسمبر 1904، تم تأسيس مرصد جبل ويلسون، كان هذا المرصد الفلكي من أفكار عالم الفلك الشمسي "جورج إليري هيل"، حيث كان أستاذاً في جامعة شيكاغو واشتهر باكتشاف المجالات المغناطيسية في البقع الشمسية.

وبدأ اثنان من علماء الفلك في عام 1889، بجامعة هارفارد باختبار ظروف المراقبة في جبل ويلسون، لكن المطر والثلج أضروا بالعديد من أدواتهم، ناهيك عن السحب التي حجبت رؤيتهم للنجوم، حيث تخلوا عن بناء التلسكوب، لكنهم طلبوا بالفعل الزجاج للعدسة، لذا أعطوه لهيل، وفقاً لموقع space.

وانتهى هيل من بنائه في ولاية ويسكونسن، لأنه اعتقد أن جبل ويلسون كان بعيدًا جدًا عن شيكاغو، ثم زار جبل ويلسون في عام 1903 وغير رأيه عندما رأى مدى صفاء السماء تمامًا، حيث وقع عقد إيجار للأرض هناك لمدة 99 عامًا في يونيو من عام 1904، ثم تلقى أخبار بأن مؤسسة كارنيجي ستمول المرصد.