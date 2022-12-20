شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: MrBeast أكبر مستخدمى يوتيوب في العالم يدعم تنحى ماسك من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال MrBeast، أكبر مستخدمي يوتيوب في العالم، إنه يدعم استقالة مالك تويتر إيلون ماسك من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر، وفقاً لموقع businessinsider.

ونشر ماسك استطلاعًا للرأي على الموقع يوم الأحد، يطلب من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي عليه التنحي، وكتب على تويتر "سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع".

ورد MrBeast، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، على ماسك بعد ساعات قليلة من نشر الاستطلاع، قائلاً: "إذا كنت ستستمر في فعل أشياء كهذه، نعم".

شارك رابطًا لسياسة جديدة أصدرتها تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي منعت المستخدمين من الترويج لمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيس بوك و وانستجرام و Mastodon، أو إعادة توجيه متابعيهم إلى حساباتهم على تلك المنصات.

قال تويتر: "نحن ندرك أن العديد من مستخدمينا ينشطون على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ومع ذلك، لن نسمح بعد الآن بالترويج المجاني لبعض منصات التواصل الاجتماعي على تويتر".

يبدو أن تويتر تراجع منذ ذلك الحين عن السياسة وأزال صفحة الويب التوضيحية، والتي كانت بعنوان "تعزيز سياسة المنصات الاجتماعية البديلة".

أصدرت الشركة بعد ذلك استطلاعًا على أحد حساباتها على تويتر، وسألت المستخدمين عما إذا كان ينبغي لها وضع سياسة تمنع إنشاء أو استخدام الحسابات الحالية لغرض رئيسي هو الإعلان عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

كانت السياسة الأصلية تمنع المستخدمين من مشاركة الروابط إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أو التغريد، مما يجعل من الصعب على منشئي المحتوى الترويج لعملهم وحساباتهم على منصات أخرى.

ينشر دونالدسون، الذي لديه 16.6 مليون متابع على Twitter و 121 مليون مشترك على حسابه الرئيسي على يوتيوب، أحيانًا روابط لمقاطع الفيديو الخاصة به على Twitter، على الرغم من أن يوتيوب لم يتم ذكره على وجه التحديد بموجب السياسة.

انتقد دونالدسون سابقًا رؤية ماسك لتويتر، بما في ذلك خططه لجذب مستخدمي يوتيوب إلى الموقع من خلال منحهم أجورًا أعلى، وغرد دونالدسون على ماسك: "سأصاب بالصدمة إذا قمت بكسر هذا الرمز".

شارك ما يزيد قليلاً عن 17.5 مليون شخص في استطلاع ماسك على تويتر، حيث صوت 57.5٪ لصالح تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي.