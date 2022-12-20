شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يبتكرون تقنية تتيح لك "لمس" الأشياء فى metaverse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر العلماء "مظهرًا" يتيح لك لمس الأشياء الافتراضية، حيث يعمل ما يسمى بجهاز WeTac الشبيه بالقفازات على تحسين الأنظمة الحالية الضخمة والمتشابكة مع الأسلاك.

يقول فريق بقيادة جامعة مدينة هونج كونج (CityU) إن الواجهة اللمسية اللاسلكية يتم ارتداؤها في اليد، حيث تتيح الميزات الشبيهة بالجلد الرقيق للغاية جمع "بيانات الإحساس باللمس" لتوفير تجربة لمس حية في metaverse، وفقاً لصحيفة "مترو".

توفر تصحيحات WeTac أنماط ردود فعل مكانية وزمانية قابلة للبرمجة على اليد، مع 32 بكسل تحفيز إلكترونياً على راحة اليد بدلاً من أطراف الأصابع فقط.

وفقًا لبحث نُشر في Nature Machine Intelligence، تم دمج WeTac بنجاح في سيناريوهات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويقول التقرير إن المستخدمين يمكن أن يشعروا بأشياء افتراضية في سيناريوهات مختلفة، مثل الإمساك بكرة التنس في التدريب الرياضي، أو لمس صبار، أو الشعور بفأر يجري على يده.

تشمل الاستخدامات المقترحة التحكم عن بعد في الروبوتات، واستعادة الحواس من الأطراف الصناعية وحتى تعلم الكمان.

قال قائد البحث الدكتور يو إكسينجي: "يتمتع النظام بإمكانيات تطبيقية في الألعاب والرياضة والتدريب على المهارات والأنشطة الاجتماعية وأجهزة التحكم الروبوتية عن بُعد، تتمتع ردود الفعل اللمسية بإمكانيات كبيرة، إلى جانب المعلومات المرئية والسمعية، في الواقع الافتراضي (VR)، لذلك واصلنا محاولة جعل الواجهة اللمسية أرق وأكثر نعومة وأكثر إحكاما ولاسلكية، بحيث يمكن استخدامها بحرية في اليد، مثل الجلد الثاني".

إكسينجي Xinge أن هذا الاختراع هو أداة قوية لتوفير "اللمس الافتراضي" ومصدر إلهام لتطوير واجهة metaverse وواجهة الإنسان (HMI) وغيرها من المجالات.

تقول الدراسة إن القفازات اللمسية الحالية تعتمد على المضخات الضخمة وقنوات الهواء، التي يتم تشغيلها والتحكم فيها من خلال مجموعة متشابكة من الأسلاك والكابلات، والتي يمكن أن تعيق التجربة الغامرة لمستخدمي الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR).

ويتغلب WeTac الذي تم تطويره حديثًا على هذه العيوب من خلال نظامه اللاسلكي الكهربي اللاسلكي الناعم، الرقيق للغاية، والمدمج بالجلد.

يتألف النظام من جزأين: وحدة تشغيل لينة مصغرة ، متصلة بالساعد كلوحة تحكم، وقطعة يد كهربائية تعتمد على الهيدروجيل كواجهة لمسية.

وتزن وحدة المحرك بأكملها 19.2 جرامًا فقط وهي صغيرة (5 سم × 5 سم × 2.1 ملم) بما يكفي لتثبيتها على الذراع.

يستخدم اتصال Bluetooth منخفض الطاقة (BLE) وبطارية ليثيوم أيون صغيرة قابلة لإعادة الشحن، يبلغ سمك رقعة اليد 220 ميكرومتر إلى 1 مم فقط، مع وجود أقطاب كهربائية على راحة اليد.

تقول الدراسة إنها تظهر "مرونة كبيرة" و "تضمن ردود فعل فعالة" في مختلف الأوضاع والإيماءات.