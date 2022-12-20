شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المفوضية الأوروبية تحذر ميتا من انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المفوضية الأوروبية أمس الإثنين، إنها حذرت شركة ميتا الأم لفيس بوك من أنها تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار من خلال تشويه المنافسة في أسواق الإعلانات عبر الإنترنت وإساءة استخدام مركزها المهيمن.

وقالت المفوضية في رأي مبدئي إنها ستواصل التحقيق ويمكنها فرض غرامة تصل إلى 10 % من حجم مبيعات الشركة العالمي السنوي، إذا كان هناك دليل كاف على انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال المتحدث باسم ميتا تيم لامب في بيان إن "المزاعم التي قدمتها المفوضية الأوروبية لا أساس لها"، وأضاف لامب: "سنواصل العمل مع السلطات التنظيمية لإثبات أن ابتكار منتجاتنا هو مناصر للمستهلك وداعم للمنافسة".

وقالت مصادر مطلعة على الأمر الشهر الماضي لرويترز إن هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي فرضت اتهامات على شركة ميتا بشأن استخدامها لبيانات العملاء وربط خدمة الإعلانات بشبكتها الاجتماعية.

وقالت المفوضية يوم الاثنين إنها تشعر بالقلق من أن ميتا تفرض "شروط تداول غير عادلة" على منافسي خدمة الإعلانات الخاصة بها، Facebook Marketplace، التي ترغب في الإعلان على شبكاتها الاجتماعية Facebook أو Instagram.

قالت المفوضية الأوروبية في الشهر الماضي، إن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يريدون قواعد أوسع تحدد القوة السوقية للشركات، مع إعطاء وزن أكبر للابتكار ومؤشرات حول ماهية الأسواق الرقمية، وكانت هذه الخطوة مدفوعة جزئيًا بالقوة المتزايدة لعمالقة التكنولوجيا.

تعود القواعد، المعروفة بإشعار تعريف السوق في الاتحاد الأوروبي، إلى عام 1997 وتساعد المنظمين على قياس قوة تسعير الشركة في عملية الاندماج أو قدرتها على استبعاد المنافسين في حالة مكافحة الاحتكار.

أطلقت الجهة المسؤولة عن تنفيذ المنافسة في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في Facebook في يونيو من العام الماضي، مع التركيز على ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية تستخدم بشكل غير عادل بيانات المعلنين للتنافس معهم في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.