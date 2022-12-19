شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مسح جيمس ويب تُظهر مجالًا من المجرات اللامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمراقبة بقع كبيرة من السماء في عمليات المسح واسعة النطاق، بالإضافة إلى توفير معلومات جديدة حول كائنات مثل الكواكب الخارجية وإعطاء مناظر جديدة لبعض المشاهد الفضائية الشهيرة.

وفى هذا الإطار أصدر باحثون من أحد استطلاعات الويب تسمى المناطق الرئيسية خارج المجرة لإعادة التأين وعلوم العدسة أو PEARLS ، مؤخرًا نتائجهم الأولى التي تظهر منطقة من السماء تسمى القطب الكسوف الشمالي.

تُظهر هذه الصورة حوالي 2% من السماء، كما تم التقاطها بواسطة كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء أو NIRCam وكاميرا تلسكوب هابل الفضائي المتقدمة للاستطلاعات حسبما نقلت Digitartlends.

هذا مجرد جزء من مسح PEARLS، لكنه يظهر آلاف المجرات بما في ذلك بعض المجرات البعيدة للغاية.

ويمكنك رؤية نسخة زوومبلي من الصورة على موقع ويب Webb.

قال المؤلف الرئيسي للبحث، روجير ويندهورست من جامعة ولاية أريزونا، في بيان: "لأكثر من عقدين من الزمن، عملت مع فريق دولي كبير من العلماء لإعداد برنامج علوم ويب الخاص بنا"، "صور Webb استثنائية حقًا، وتتجاوز حقًا أكثر أحلامي جموحًا، إنها تسمح لنا بقياس كثافة عدد المجرات الساطعة إلى حدود الأشعة تحت الحمراء الباهتة للغاية والكمية الإجمالية للضوء الذي تنتجه، هذا الضوء أضعف بكثير من سماء الأشعة تحت الحمراء المظلمة جدًا المقاسة بين تلك المجرات ".

تتضمن بعض الميزات المثيرة للاهتمام التي يدرسها مسح PEARLS أقراص التراكم التي تتشكل حول الثقوب السوداء الهائلة في وسط المجرات وزوج من المجرات المتداخلة تسمى نظام المجرات VV 191 ، وبعض المجرات القديمة للغاية ذات الانزياح الأحمر العالي جدًا، الذي ظل يسافر منذ ما يقرب من 13.5 مليار سنة.

قال المؤلف المشارك رولف يانسن: "لقد أذهلتني صور PEARLS الأولى". "لم أكن أعلم عندما اخترت هذا الحقل بالقرب من القطب الشمالي للشمس، أنه سينتج عنه كنزًا دفينًا من المجرات البعيدة، وأننا سنحصل على أدلة مباشرة حول العمليات التي تتجمع بها المجرات وتنمو، أستطيع أن أرى تيارات وذيول وقذائف وهالات من النجوم في ضواحيها وبقايا كتل بنائها ".