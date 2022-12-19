بداية من الأربعاء وحتى الأحد .. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إنه بداية من غد الثلاثاء – سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين .

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من يوم الأربعاء سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتتراوح ما بين 19- 20 درجة مئوية خلال فترات النهار مع وجود نشاط للرياح ، موضحة إن تلك الحالة من الانخفاض بسبب منخفض جوي مستمر حني يوم الأحد القادم

منخفض جوي في أول يوم شتاء

وأكدت ان فصل الشتاء سيبدأ رسمياً يوم الأربعاء 21 ديسمبر وتبدأ معه موجة البرد وعدم الاستقرار خاصة خلال فترات الليل ، موضحة أنه بداية من الغد سيكون لدينا فرص لسقوط الأمطار علي المحافظات الساحلية والتي ستصل الي أجزاء من محافظات الوجه البحري .