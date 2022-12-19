شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا تستكشفت القمر البركانى للمشترى آيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا، بالصور المزهلة للمشتري التي تلتقطها بانتظام باستخدام أداة JunoCam وأبحاثها في الغلاف الجوي الغريب لكوكب المشتري.

ولكن في الآونة الأخيرة كانت المركبة الفضائية تحقق أيضًا في قمر المشتري، مثل القمر الجليدي يوروبا أو أكبر قمر في نظامنا الشمسي جانيميد.

ويبدأ جونو التحقيق في القمر البركاني المثير للاهتمام آيو، حيث من المقرر أن تقوم المركبة الفضائية بأداء سلسلة من تسع رحلات طيران على القمر آيو ابتداءً من 15 ديسمبر، على بعد 930 ميلاً من سطح القمر حسبما نقل موقع Digitartlends.

دراسة أقمار المشتري

قال الباحث الرئيسي في جونو سكوت بولتون من معهد ساوث ويست للأبحاث في بيان: "مع كل رحلة جوية قريبة، تمكنا من الحصول على ثروة من المعلومات الجديدة"، "تم تصميم مستشعرات Juno لدراسة المشتري، لكننا سعداء بمدى قدرتها على أداء واجب مزدوج من خلال مراقبة أقمار المشتري."

وتعتبر Io ذات أهمية خاصة لأنها أكثر مكان بركاني في النظام الشمسي، ولديها أيضًا أعلى كثافة وأقوى جاذبية سطحية لأي قمر.

وأظهرت الأبحاث السابقة أنه يحتوي على أكثر من 400 بركان نشط، يتم تشغيله بواسطة قوى المد والجزر من كوكب المشتري وأقماره الأخرى مما يؤدي إلى احتكاك يسخن باطنه.

التقطت الملاحظات السابقة من جونو صورة الأشعة تحت الحمراء، والتي تُظهر النقاط الساخنة عبر سطح القمر.

وسيدرس جونو الطريقة التي يتفاعل بها النشاط البركانى لآيو مع الغلاف المغناطيسي لكوكب المشترى، حيث يحتوي الكوكب على مجال مغناطيسي قوى يحيط به ويتفاعل مع أقماره.

كما تمهد ملاحظات جونو للأقمار الطريق لبعثات مستقبلية لدراسة هذه الأجسام بمزيد من العمق، مثل JUpiter ICy moon Explorer أو JUICE التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ومهمة Europa Clipper التابعة لناسا إلى أوروبا.