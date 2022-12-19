شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد لقطة مقرّبة لسديم البحيرة المذهل فى صورة هابل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورة الأسبوع التي شاركها باحثون يعملون مع تلسكوب هابل الفضائي هذا الأسبوع هي صورة مذهلة، حيث تُظهر العنقود المفتوح NGC 6530، هذه المجموعة المكونة من آلاف النجوم يكتنفها الغبار وتشكل جزءًا صغيرًا من سديم البحيرة الضخمة والجميلة.

وتقع على بعد 4350 سنة ضوئية في كوكبة القوس، تتكون الأشكال المميزة التي تشبه الدخان من سحابة من الغبار والغاز بين النجوم والتي تغذي تكوين النجوم الجديدة.

للتحقيق في هذا المشهد استخدم هابل اثنين من أدواته: الكاميرا المتقدمة للاستطلاعات والكاميرا الكوكبية ذات المجال الواسع 2. كتب علماء هابل أن علماء الفلك "جابوا المنطقة على أمل العثور على أمثلة جديدة للدبابات، فئة معينة من الكواكب الأولية المضيئة الأقراص المحيطة بالنجوم حديثي الولادة حسبما نقلت Digitartlends.

تم العثور على الغالبية العظمى من Proplyds في منطقة واحدة فقط ، القريبة من Orion Nebula.

وهذا يجعل فهم أصلهم وأعمارهم في البيئات الفلكية الأخرى أمرًا صعبًا ".

تجمع هذه الصورة البيانات من الكاميرا المتقدمة للاستطلاعات مع بيانات من أداة أرضية، وهي OmegaCAM على تلسكوب VLT للمسح الموجود في تشيلي.

قام هابل سابقًا بتصوير سديم لاجون في إحدى أشهر صوره، والتي تمت مشاركتها للاحتفال بالذكرى الـ 28 للتلسكوب.

أظهرت هذه الصورة أيضًا جزءًا فقط من السديم الكامل، والذي يبلغ عرضه 55 سنة ضوئية وطوله 20 سنة ضوئية.

يُعرف السديم أيضًا باسم Messier 8 ، ولكن تم تسميته باسم Lagoon Nebula نظرًا لممر الغبار الواسع الذي يشبه البحيرة في صور المجال العميق.