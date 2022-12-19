شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يدرجون أكثر من 1300 نوع من الفراشات فى قائمة الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق أبحاث الحشرات من معهد كونمينج لعلم الحيوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بصياغة قائمة حماية للفراشات تضم أكثر من 1300 نوع موجود فى مقاطعة يوننان بجنوب غربى الصين، من أجل عرض الموارد الغنية للتنوع البيولوجى فى المقاطعة، وفقًا لما ذكره موقع وكالة شينخوا الصينية.

من ناحية أخرى أعرب علماء عن قلقهم من تناقص "أعداد الحشرات الموجودة على لوحات أرقام السيارات"، فى المملكة المتحدة، فى تحذير فريد من نوعه، وذلك فى إشارة إلى انخفاض عدد الحشرات الطائرة فى البلاد.

وأظهر مسح حديث، أعدته مؤسسة "Bugs Matter Citizen Science"، أن أعداد الحشرات الطائرة فى بريطانيا، تنهار بصورة أسرع من أى وقت مضى، حيث انخفضت الأرقام بنسبة 64% عما كانت عليه عام 2004، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وكشفت أحدث الأرقام، المستندة إلى مسح سنوى للحشرات الموجودة على لوحات أرقام السيارات، عن انخفاض كبير خلال العام الماضي، حيث تم اكتشاف عدد أقل من الحشرات بنسبة 5% فى عام 2022 مقارنة بعام 2021.

ودعت مؤسسات خيرية معنية بـالحفاظ على البيئة، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة، لمعالجة وعكس هذا التدهور، مشددة على أن له "تداعيات كبيرة على النظم البيئية فى كل مكان، مما يهدد الإمدادات الغذائية لمجموعة واسعة من الحيوانات وكذلك البشر"، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.