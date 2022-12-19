شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. شريحة M2 Urtla لأجهزة ماك برو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يكون هناك البديل "M2 Extreme" من ماك برو الذي طال انتظاره، لكن بدلا من ذلك يأتي جهاز ماك المتطور مع M2 Urtla وفقا لرسالة إخبارية لمحلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج.

وتم الإبلاغ عن البديل "Extreme" لشريحة M2 ليكون M2 Urtla مزدوج، حيث يحتوي على 48 نواة لوحدة المعالجة المركزية و 152 نواة GPU.

ومع ذلك فإن التكلفة المتعلقة بتطوير المشروع وتعقيده دفع آبل للتخلي عن خطة هذه الشريحة.

ويلاحظ جورمان أنه كان سيكلف 10000 دولار، وهو ما كان سيجعله منتجًا متخصصًا، ربما لا يستحق كل المال والجهد المبذول فيه.

آبل سيليكون ماك برو لتقديم مستوى معين من تخصيص Mac Pro

تم الترويج لأول جهاز ماك برو قائم على آبل سيليكون ليكون في نوعين مختلفين - M2 Urtla واثنان M2 Urtla مقترنان معًا، والمعروفين باسم M2 Extreme.

ولكن نظرًا لعدم حدوث M2 Extreme ، فإن جهاز ماك برو سيحتوي على شريحة M2 Urtla أسفله ، وسيوفر أيضًا مساحة تخزين سهلة للذاكرة والتخزين.

تحديث على الجيل التالي من Mac mini و MacBook Pro

سيأتي جهاز Mac mini من الجيل الثاني في نوعين مختلفين - M2 و M2 Pro.

وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يتم إطلاق MacBook Pro - 14 بوصة و 16 بوصة - في أوائل عام 2023 - مع شرائح M2 Max و M2 Urtla.

كانت شركة أبل تخطط لطرح iMac Pro المتطور الذي يعمل بنظام Apple Silicon ، ولكن تم تأجيله لنفس سبب Mac Pro.

الشاشات الخارجية الجديدة مع Apple Silicon قيد التطوير.

في وقت سابق من هذا العام أطلقت آبل شاشة Studio Display ، وهي رفيقة لـ Mac Studio الخاص بها.

قال جورمان أن آبل تعمل على عدد قليل من الشاشات الخارجية التي من شأنها أن تكون مشابهة لشاشة Studio Display ، والتي ستحتوي على آبل سيليكون، وربما شريحة آيفون قديمة.

يُقال إن أحد الشاشات قيد التطوير هو تحديث Pro Display XDR ، والذي تم إطلاقه في عام 2019.

ومن المتوقع أن تأتي الشاشة بعد Mac Pro لأنها لا تزال في المراحل الأولى من التطوير.

تخطط آبل للانتقال إلى آسيا من أجل ماك برو ولكن ليس الصين

قررت شركة أبل فى عام 2019 نقل جزء صغير من إنتاج Mac Pro إلى الولايات المتحدة وأجبر ترامب ذلك، ولكن الآن تخطط شركة Cupertino العملاقة لإعادة الإنتاج إلى آسيا ولكن ليس الصين.

يقول جورمان أنه سيتم بناء Mac Pro الجديد في فيتنام ، حيث قد تبدأ الشركة قريبًا في إنتاج ماك بوكس وآبل ووتش.