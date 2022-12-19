شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: لا أحد يريد رئاسة تويتر إذا تنحيت عن منصب الرئيس التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك إنه لا يوجد أحد لتولي تويتر إذا كان سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي.

ردًا على أحد مستخدمي تويتر الذي افترض أن ماسك قد اختار بالفعل قائدًا جديدًا لتويتر، كتب الملياردير في تغريدة "لا أحد يريد الوظيفة التي يمكنها فعلاً إبقاء تويتر على قيد الحياة"، وفقاً لموقع businessinsider.

وجاءت تعليقاته بعد تغريدة على استطلاع للرأي، يسأل متابعيه عما إذا كان يجب أن يتنحى عن منصب رئيس تويتر، وقال إنه "سيلتزم بالنتائج".

نشر ماسك العديد من التغريدات التي أشارت إلى استطلاعات الرأي الخاصة به، وكتب ماسك في تغريدة "السؤال ليس العثور على رئيس تنفيذي، السؤال هو العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة".

ثم غرد ماسك: "أولئك الذين يريدون السلطة هم الذين لا يستحقونها".

بحلول الوقت الذي أغلق فيه الاستطلاع يوم الاثنين، صوت 57.5٪ من المشاركين لصالح تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.

وتحدث ماسك سابقًا عن كيفية قيامه ببيع بعض أسهم تسلا من أجل الحفاظ علي تويتر، وفقًا لإجتماع على تويتر حصلت عليه The Verge، وقال للموظفين إن موقع تويتر في "وضع مزري من وجهة نظر الإيرادات" وأن المنصة بحاجة إلى زيادة الاشتراكات بسبب الركود القادم و "الخطير".

ولم يتضح من الذي يمكن أن يحل محل ماسك إذا تنحى عن منصب رئيس تويتر، أخبر ماسك قاضٍ في ولاية ديلاوير في نوفمبر، أنه يخطط لتقليل وقته في تويتر والعثور على رئيس جديد للشركة بمرور الوقت، وفقًا لتقرير موقع أكسيوس.

واستحوذ ماسك رسميًا على تويتر منذ 53 يومًا، منذ ذلك الحين، وغادر آلاف الموظفين، وتم إطلاق وإلغاء بعض الميزات الجديدة، واستقال العديد من المشاهير من المنصة.