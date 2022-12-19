شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى السابق لشركة FTX يتراجع عن قرار تسليم نفسه إلى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شخص مطلع إنه من المتوقع أن يمثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، أمام محكمة في جزر الباهاما اليوم الاثنين، للتراجع عن قراره بالطعن في تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال.

وتم توجيه الاتهام إلى قطب العملة المشفرة البالغ من العمر 30 عامًا في محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الثلاثاء واتهم بالانخراط في مخطط للاحتيال على عملاء FTX باستخدام مليارات الدولارات في الودائع المسروقة لدفع المصاريف والديون والقيام باستثمارات للتحوط من العملات الرقمية.

وسيمهد قراره بالموافقة على التسليم الطريق أمامه للمثول أمام محكمة أمريكية لمواجهة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال وتهم تمويل الحملات الانتخابية، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال محامي الدفاع زاكاري مارغوليس-أونوما، عند وصوله إلى الولايات المتحدة، إنه من المحتمل أن يتم احتجازه في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، على الرغم من أن بعض المتهمين الفيدراليين محتجزون في سجون خارج مدينة نيويورك بسبب الاكتظاظ في المنشأة.

وقالت مارغوليس أونوما إنه في جلسة الاستماع الأولية أمام المحكمة في مانهاتن، سيُطلب من بانكمان-فرايد تقديم التماس وسيبت القاضي في أمر الإفراج عنه بكفالة.

وأضاف المحامي أن جلسة الاستماع هذه يجب أن تتم في غضون 48 ساعة من وصول بانكمان-فريد إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنه من المرجح أن يتم ذلك في وقت أقرب.

وقال المدعي الفيدرالي السابق ومحامي الدفاع مايكل وينستين: "الأموال المفقودة تعطي المدعين حججًا قوية بأنه يمثل خطرًا على الهروب، وأتوقع أنه إذا وافق القاضي على الإفراج قبل المحاكمة، فإنهم سيفرضون شروطا شديدة التقييد ومرهقة".

وقال خبراء قانونيون لرويترز إن أي محاكمة قد تستغرق أكثر من عام على الأرجح.

وامتنع متحدث باسم Bankman-Fried عن التعليق، حيث أقر Bankman-Fried بفشل إدارة المخاطر في FTX لكنه قال إنه لا يعتقد أنه يتحمل مسؤولية جنائية.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق.

ولم يتضح على الفور ما الذي دفع بانكمان فرايد إلى تغيير رأيه واتخاذ قرار بعدم الاعتراض على التسليم.

وجمع Bankman-Fried ثروة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار حيث ركب طفرة العملات المشفرة لبناء FTX في واحدة من أكبر البورصات في العالم، وجاء اعتقاله يوم الاثنين الماضي في جزر الباهاما، حيث يعيش وحيث يقع مقر FTX، بعد شهر واحد فقط من انهيار البورصة وسط موجة من عمليات سحب العملاء.

وصف داميان ويليامز، المدعي الفيدرالي الأعلى في مانهاتن، انهيار FTX بأنه أحد "أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي"، وقد وصف تحقيق المكتب بأنه مستمر، وحث الأشخاص الذين لديهم معرفة بارتكاب مخالفات في FTX أو Alameda على التعاون.

قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX، ريان سلامة، لمنظمي الأوراق المالية في جزر البهاما في 9 نوفمبر إن الأصول المملوكة لعملاء البورصة تم نقلها إلى Alameda لتغطية خسائر صندوق التحوط، وفقًا لوثيقة تم الإعلان عنها كجزء من إجراءات إفلاس FTX في ولاية ديلاوير.

أعلنت FTX إفلاسها في 11 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي استقال فيه Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي.