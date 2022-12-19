شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يلمح إلى التنحي عن قيادة Twitter باستطلاع للرأي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك سلسلة من التغريدات على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي Twitter يلمح من خلالها إلى احتمالية التنحي عن قيادة شركة التواصل الاجتماعي حسبما نقلت CNBC.
وقام ماسك بعمل استطلاع للرأي بين متابعيه موجهاً إليهم تساؤلاً: "هل أتنحى عن قيادة Twitter؟ سوف ألتزم بنتائج استطلاع الرأي وفق آرائكم".
وأضاف ماسك مخاطباً متابعيه بضرورة الحذر بشأن ما يتمنونه حول تنحيه عن قيادة Twitter من عدمه، فمن الممكن أن يحصلوا على ما يريدون، أي بتخليه عن رئاسة شركة التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن ماسك أثار الجدل حول Twitter منذ استحواذه على الشركة في أكتوبر تشرين الأول الماضي مقابل 44 مليار دولار، كما اتهم من جانب بعض مستثمري شركة Tesla بتجاهله لصانعة السيارات الكهربائية وتركيز اهتمامه على Twitter.