شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يلمح إلى التنحي عن قيادة ‏Twitter‏ باستطلاع للرأي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك سلسلة من التغريدات على حسابه بمنصة ‏التواصل الاجتماعي ‏Twitter‏ يلمح من خلالها إلى احتمالية التنحي عن قيادة ‏شركة التواصل الاجتماعي حسبما نقلت CNBC.

وقام ماسك بعمل استطلاع للرأي بين متابعيه موجهاً إليهم تساؤلاً: "هل أتنحى عن ‏قيادة ‏Twitter؟ سوف ألتزم بنتائج استطلاع الرأي وفق آرائكم".‏

وأضاف ماسك مخاطباً متابعيه بضرورة الحذر بشأن ما يتمنونه حول تنحيه عن ‏قيادة ‏Twitter‏ من عدمه، فمن الممكن أن يحصلوا على ما يريدون، أي بتخليه عن ‏رئاسة شركة التواصل الاجتماعي.‏

تجدر الإشارة إلى أن ماسك أثار الجدل حول ‏Twitter‏ منذ استحواذه على الشركة ‏في أكتوبر تشرين الأول الماضي مقابل 44 مليار دولار، كما اتهم من جانب بعض ‏مستثمري شركة ‏Tesla‏ بتجاهله لصانعة السيارات الكهربائية وتركيز اهتمامه على ‏Twitter‏.‏