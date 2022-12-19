شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى لو سايب تليفونك مفتوح مع حد.. إزاى تحمى تطبيق واتس آب من التطفل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد جميع الرسائل النصية والمحادثات ومكالمات الفيديو على التشفير من طرف إلى طرف حتى تثق في أنه لا يمكن مراقبة أى شىء في واتس آب، ومن الممكن جعل واتس آب أكثر أمانًا، من خلال حماية التطبيق نفسه بأي أمان بيولوجي بهاتفك، مثل بصمات الأصابع أو Face ID، وبهذه الطريقة، حتى إذا استحوذ شخص ما على هاتفك، ستظل رسائل واتس آب الخاصة بك آمنة.





كيفية قفل واتس آب على Androidوفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك استخدام قارئ بصمات الأصابع الخاص بهاتف Android للتأكد من أنك الشخص الوحيد الذي يمكنه فتح التطبيق.

1. افتح WhatsApp على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة ثم اختر الإعدادات.

3. اضغط على الخصوصية.

4. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق قفل بصمة الإصبع.

5. في شاشة قفل بصمة الإصبع، قم بتشغيل فتح باستخدام بصمة الإصبع من خلال الضغط على زر التبديل على اليمين.

6. قم بتأكيد بصمة إصبعك عن طريق لمس المستشعر بأحد الأصابع التي قمت بتسجيلها في الهاتف.

7. اختر المدة التي يستغرقها تطبيق واتس آب لمسح بصمة الإصبع لإعادة الدخول إلى التطبيق بعد إغلاقه، ويمكنك الاختيار فورًا أو بعد دقيقة واحدة أو بعد 30 دقيقة.





كيفية قفل واتس آب على iPhoneيمكنك قفل WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك باستخدام Face ID أو Touch ID، اعتمادًا على طراز iPhone الذي لديك، وبغض النظر عن جهاز iPhone الذي تستخدمه، فإن العملية هي نفسها.

1. افتح تطبيق WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على الإعدادات في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

3. اضغط على الخصوصية.

4. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق قفل الشاشة.

5. في صفحة قفل الشاشة، سترى إما مطلوب معرف الوجه أو يتطلب معرف اللمس، واضغط على زر التبديل بجوار هذا الخيار لتشغيل ميزة الأمان هذه.

6. اختر المدة قبل أن يطلب WhatsApp Face ID أو Touch ID لإعادة الدخول إلى التطبيق بعد إغلاقه، ويمكنك الاختيار فورًا أو بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة واحدة.