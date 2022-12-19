شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 حيل احتيالية على Facebook Marketplace.. اعرفها وبلغ عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح Facebook Marketplace مؤخرًا وجهة مفضلة للأشخاص لشراء وبيع السلع الشخصية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن Facebook لا يتقاضى أي نوع من الرسوم مقابل الخدمة، لكن هناك بعض عمليات الاحتيال الشائعة على Facebook Marketplace، إليك معرفة أبرز الحيل الانتحالية وكيفية تجنبها والإبلاغ عنها وفقا لما ذكره موقع "business insider".

طلب إرسال العنصر قبل استلام الدفع

إذا كنت البائع، فإن القاعدة الأولى المطلقة لأي معاملة عبر الإنترنت هي عدم إرسال العنصر قبل أن تتلقى الدفع مقابله، غالبًا ما يلفق المحتالون مبررات لذلك، لكن لا تتورط في سرد القصص الدرامية أو القصص الخلفية المعقدة، تعامل مع هذا الأمر وكأنه صفقة بسيطة، فإنك تطرح المنتج للبيع.

العرض الجيد بشكل غير مصدق

إحدى القواعد الأساسية لأي معاملة عبر الإنترنت هي أنه إذا بدت الصفقة جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن شبه المؤكد أنها احتيالية، سواء كانت إلكترونيات لا تعمل أو ملابس مقلدة، احذر من أي شيء معروض للبيع بجزء بسيط من سعر التجزئة المناسب. ولعل الطريقة الأكثر أمانًا للتأكد من عدم تعرضك للسرقة هي التقاط العنصر شخصيًا، وفحصه بعناية قبل الدفع.

اختبر الإلكترونيات قبل الدفع

بينما يمكنك إجراء عملية شراء ناجحة عن طريق شحن عنصر إليك ، إلا أن هناك بعض المخاطر في هذا النهج، خاصة إذا كنت تشتري شيئًا إلكترونيًا، فمن الجيد إكمال المعاملة شخصيًا، حتى تتمكن من التحقق من أن العنصر يعمل بالفعل.

قم بتشغيل الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول أو وحدة التحكم في الألعاب أو أي أداة أخرى وتأكد من أنها تحمل شحنة ويمكنك تشغيلها قبل استلامها.

احذر من الإيجارات الوهمية

هل تستخدم Facebook Marketplace لاستئجار شقة؟ كن حذرًا جدًا، من السهل إنشاء قائمة مزيفة لممتلكات غير مؤجرة حقًا، أو فقط للإيجار، تحقق دائمًا من صحة الإيجار عن طريق الاتصال بمدير قائمة الممتلكات بشكل مستقل عن فيس بوك قبل تسليم أي أموال أو حتى إكمال اتفاقية الإيجار، وهي مليئة بطلبات الحصول على المعلومات الشخصية والخاصة.

منع مطالبات الحزم المفقودة

إذا قمت بشحن عنصر إلى المشتري ، فافعل ذلك بذكاء، استخدم دائمًا رقم تتبع حتى تتمكن من الاعتراض على أي ادعاءات بأن طردًا قد فُقد أو لم يتم شحنه مطلقًا.

إذا كنت المشتري، فتأكد من الإصرار على الحصول على رقم تتبع حتى تتمكن من تأكيد أن العنصر في طريقه ومعرفة وقت وصوله.

كيفية الإبلاغ عن عملية احتيال على Facebook Marketplace

إذا كنت تعتقد أنك تتعامل مع عملية احتيال، فيجب عليك التوقف عن التواصل مع المشتري أو البائع وإبلاغ Facebook بالحادث.

إذا واجهت قائمة على Facebook تعتقد أنها عملية احتيال فافتح القائمة ثم اضغط فوق القائمة ثلاثية النقاط الموجودة على يمين زر المشاركة، وفي القائمة المنسدلة، اختر الإبلاغ عن القائمة.

إذا كانت لديك قائمة ويبدو أن المشتري المحتمل محتال، يمكنك أيضًا إبلاغ Facebook عن هذا الشخص، افتح قائمتك، وفي قائمة الرسائل، اضغط فوق المحادثة مع المحتال المحتمل.

اضغط على قائمة النقاط الثلاث ثم اضغط على الإبلاغ عن المشتري.

اضغط فوق الخداع، ثم اتبع الإرشادات لإرسال تقرير الاحتيال الخاص بك.