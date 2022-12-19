شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يمنع الترويج لوسائل تواصل اجتماعى أخرى على منصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح لمستخدميه بالترويج لحساباتهم على وسائل تواصل اجتماعي أخرى بما في ذلك فيسبوك وانستجرام.

وذكر تويتر - في بيان، نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - أن الشركة لن تسمح بعد الآن بالترويج المجاني لمنصات وسائل تواصل اجتماعي محددة، مضيفا: "على مستوى التغريدة وأيضا الحساب، سنقوم بإزالة أي ترويج مجاني لمنصات وسائل تواصل اجتماعي تابعة لطرف ثالث قمنا بحظرها، مثل نشر روابط على تويتر".

وأشار إلى أن المخالفين سيواجهون في المرة الأولى إجراءات منها المطالبة بحذف تغريدة أو أكثر وصولاً إلى إغلاق الحساب أو الحسابات مؤقتاً، مؤكدا أن أي مخالفات لاحقة ستؤدي إلى تعليق دائم للحساب.

ويعد هذا القرار المفاجئ الأحدث في سلسلة من التغييرات المثيرة للجدل التي فرضها الملياردير إيلون ماسك منذ استحواذه على تويتر أواخر أكتوبر الماضي، ما دفع المستخدمين إلى الطلب من متابعيهم تصفح منشوراتهم على مواقع أخرى.