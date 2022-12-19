شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحافظ ناسا على رواد فضاء المريخ من الإشعاع الكوني؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن لدى مهمة Artemis I ، التي أكملت مؤخرًا رحلة تجريبية تاريخية حول القمر، أي رواد فضاء على متنها - ولكن كان لديها راكبان مميزان للغاية: هيلجا وزوهار، وهما جسدين صناعيين لدراسة مخاطر الإشعاع الفضائي على رائدات الفضاء وحمايتهم من الأخطار غير المرئية فى الفضاء.

أخطار الإشعاع غير المرئي

هنا على الأرض نحن محميون من الإشعاع الخطير بواسطة الغلاف المغناطيسي للكوكب.

يحبس المجال المغناطيسي حول الأرض الإشعاع في منطقتين تسمى أحزمة Van Allen، مما يجعلها آمنة على السطح.

ولكن عندما يتجاوز رواد الفضاء المدار الأرضي المنخفض، حيث يتعين عليهم زيارة القمر (والمواقع المحتملة الأخرى في النظام الشمسي، مثل المريخ)، فإنهم يتعرضون لإشعاع خطير حسبما نقل موقع Digitartlends.

على المدى الطويل يمكن أن يؤدي التعرض لهذا الإشعاع - الذي يتكون من جسيمات مشحونة من الشمس تسمى الرياح الشمسية، والجسيمات المقذوفة في القذف الكتلي الإكليلي والأشعة الكونية - إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.

والأهم من ذلك أن التعرض للإشعاع يزيد من احتمالية إصابة شخص ما بالسرطان أو بأمراض تنكسية مختلفة.

هذا هو السبب في أن وكالة ناسا ووكالات الفضاء الأخرى لديها حد أقصى لمقدار الإشعاع الذي يمكن أن يتعرض له رائد الفضاء على مدار حياته.

تجربة رواد الفضاء في بيئة مدارية مثل محطة الفضاء الدولية هي أقل بكثير مما قد يتعرضون له في رحلة إلى القمر، لكنها لا تزال كافية للتأثير على الطاقم.

قال سكوت كيلي، الذي خدم عدة بعثات في محطة الفضاء الدولية (ISS): "في بعض الأحيان يمكنك أن ترى أشعة كونية تضرب مقلة عينك، وتدرك أن هذا الإشعاع يمر أيضًا عبر جسمك وعينيك"، "لذلك فهو شيء أنت على علم به."