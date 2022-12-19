شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: تغير المناخ سيؤثر على الجبال في جميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض المناظر الطبيعية للجبال في جميع أنحاء العالم لخطر أن تصبح أكثر خطورة على السكان من حولها نتيجة لتغير المناخ، في حين أن تطورها المتسارع قد يؤدي إلى مخاطر بيئية إضافية على المناطق المحيطة، وفقاً لموقع scitechdaily.

وفقًا للبحث، سيكون لتغير المناخ تأثير شديد على المناظر الطبيعية للجبال والأنشطة البشرية، مما يزيد من احتمالية حدوث الانهيارات الجليدية، وفيضانات الأنهار، والانهيارات الأرضية، وتدفقات الحطام.

هذا وفقًا لعالم من جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، الذي أكد على حساسية الجبال لتغير المناخ العالمي في دراسة حديثة نُشرت مؤخرًا في مجلة PeerJ، ويوضح البروفيسور جاسبر نايت من كلية الجغرافيا والآثار والدراسات البيئية بجامعة ويتس كيف تتفاعل أنظمة الجبال المعقدة مع تغير المناخ في مجموعة متنوعة جدًا من الطرق المختلفة وغير المتوقعة في بعض الأحيان، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الاستجابات على المناظر الطبيعية الجبلية والمجتمعات.

يقول نايت: "في جميع أنحاء العالم، تتراجع الأنهار الجليدية الجبلية بسبب الاحترار العالمي وهذا يسبب آثارًا على التضاريس الجبلية والنظم الإيكولوجية والناس، ومع ذلك، فإن هذه الآثار متغيرة للغاية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) يعامل جميع الجبال على أنها حساسة بنفس القدر وتستجيب بنفس الطريقة لتغير المناخ، ومع ذلك، فإن هذا النهج غير صحيح".

وأضاف: "الجبال ذات الثلوج والجليد تعمل بشكل مختلف تمامًا عن جبال خطوط العرض المنخفضة حيث تغيب الثلوج والجليد بشكل عام، وهذا يحدد كيفية استجابتهم للمناخ والأنماط المستقبلية لتطور المناظر الطبيعية الجبلية التي يمكن أن نتوقعها".

توفر الثلوج والجليد في الجبال المياه لمئات الملايين من الناس، لكن مصدر المياه هذا معرض للخطر بسبب تغير أنماط الطقس وتقلص الأنهار الجليدية الجبلية، ولن تشهد السنوات المقبلة سوى تدهور في حالة المياه في المناطق القارية الجافة في آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

توضح الدراسة أيضًا كيف سيكون لتغير المناخ تأثير ضار على المناظر الطبيعية للجبال والنشاط البشري، وهذا يشمل زيادة مخاطر الأخطار مثل الانهيارات الثلجية، وفيضانات الأنهار، والانهيارات الأرضية، وتدفقات الحطام، والفيضانات المفاجئة للبحيرة، وتتفاقم هذه بسبب تراجع الأنهار الجليدية وارتفاع درجة حرارة التربة الصقيعية، حيث تتعرض النظم الإيكولوجية والأنواع المتوطنة في جبال الألب بالفعل للتهديد بالانقراض المحلي، كما أن المنحدرات الجبلية تزداد خضرة مع انتقال غابات الأراضي المنخفضة إلى ارتفاعات أعلى.

قال نايت: "مع تقلص الجليد والثلج، تصبح أسطح الأراضي الجبلية أكثر قتامة، وهذا يغير توازن الحرارة بشكل كبير، مما يعني أنها ترتفع درجة حرارتها بشكل أسرع من المناطق المحيطة بها لذلك، فإن تأثيرات تغير المناخ أكبر على الجبال مما هي عليه في أي مكان آخر، وهذه مشكلة حقيقية، ليس فقط للجبال ولكن أيضًا للمناطق المحيطة بها".

يظهر البحث الجديد أنه ينبغي النظر إلى الجبال وحمايتها كنظم بيوفيزيائية واجتماعية بيولوجية متكاملة، حيث يكون للناس وكذلك المناظر الطبيعية أهمية، وقد يساعد هذا في حماية هذه البيئات ضد التغيير المستقبلي.