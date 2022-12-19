شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلغى مهمة لرصد غازات الاحتباس الحرارى بوضع قمر صناعى بمدار ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت وكالة ناسا مهمة GeoCarb، التي كانت عبارة عن تعاون مع جامعة أوكلاهوما ولوكهيد مارتن التي تهدف إلى وضع قمر صناعي لمراقبة غازات الاحتباس الحراري في مدار ثابت بالنسبة للأرض، وكان بإمكان GeoCarb قياس مستويات ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي حوالي 4 ملايين مرة في اليوم، وتم اختيار المهمة من قبل وكالة ناسا في عام 2016.

قال توماس زوربوشن، المدير المساعد للعلوم في ناسا، في بيان: "مثل هذه القرارات صعبة، لكن ناسا تكرس نفسها لاتخاذ خيارات دقيقة بالموارد التي يوفرها شعب الولايات المتحدة، نتطلع إلى تحقيق التزامنا بأحدث مراقبة للمناخ بطريقة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة"، وفقاً لموقع space.

وفقًا لبيان ناسا، فإن قرار إنهاء GeoCarb كان بسبب "مخاوف فنية وأداء التكلفة وتوافر مصادر بيانات بديلة جديدة"، كانت أحدث تكلفة متوقعة لـ GeoCarb 600 مليون دولار، وهي أعلى بكثير من تقديرات البعثة الأصلية البالغة 170.9 مليون دولار.

بالنسبة لمصادر البيانات الجديدة هذه، فهي تشمل أداة التحقيق في مصدر غبار سطح الأرض المعدني (EMIT) الجديدة التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في يوليو، بالإضافة إلى تمديد مهمة أداة مرصد الكربون المداري 3 الذي بدأ العمل في عام 2019 أيضًا على متن محطة الفضاء الدولية.

تعمل ناسا أيضًا على مرصد نظام الأرض، وهو عبارة عن سلسلة من الأقمار الصناعية التي تركز على الأرض والتي من المقرر إطلاقها بحلول عام 2030، وستدرس الأقمار الصناعية الهباء الجوي والسحب وبيولوجيا السطح والجيولوجيا وتشوه السطح وتغيره، من بين مجالات أخرى للبحث.

وقالت كارين سان جيرمان، مديرة قسم علوم الأرض في ناسا، في بيان: "ناسا تعطي الأولوية لفهم كيفية تغير كوكبنا، وتلعب غازات الدفيئة دورًا رئيسيًا في هذا الفهم، ونحن ملتزمون بإجراء عمليات رصد رئيسية لغاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، ودمجها مع القياسات التي تم جمعها من قبل بعثات أخرى من القطاعين الوطني والدولي والخاص، وإتاحة المعلومات القابلة للتنفيذ للمجتمعات والمنظمات التي تحتاجها لإبلاغ قراراتهم".