أفضل 8 تطبيقات الراديو للأندرويد

أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد..في تلك الأيام تتوجه الكثير من شركات الهواتف الذكية إلى إلغاء الراديو من الهاتف، والذي يعد أحد أهم الخواص بالنسبة للكثير في الهواتف التي يستخدمونها، لا أدري أي سبب يضطر شركة تصنيع هاتف ذكي أن تقوم بالإستغناء عن الراديو، إلا أنه لا تقلق..فهناك العديد من التطبيقات التي يمكنك استخدامها لتغني عن تطبيق الراديو الخاص بالنظام (الغير موجود)، وتختلف عن بعضها في عدد القنوات التي يمكنها أن تشاركك إذاعتها وعوامل أخرى، وفي هذا المقال سنقدم أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد..تابع للتعرف على المزيد.

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TuneIn Radio

يعد تطبيق Tuneln Radio أحد أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد..حيث يأتي بأكثر من 100,000 قناة راديو مختلفة، يمتاز بإمكانية سماع المحطات الإذاعية الحية المباشرة، والمحطات الإذاعية التي على الإنترنت، كما يمكنك ذلك من أي مكانٍ أنت كائنٌ به أو حتى أي زمان، كما أنه يُمكنك من مشاركة محطات وقنوات الراديو مع الآخرين للإستماع معًا على فيسبوك وتويتر، يعد من أفضل تطبيقات الراديو التي يمكنك تثبيتها على هاتفك.

لتحميل التطبيق:

السعر: Free

راديو FM

‏تطبيق راديو FM هو أحد أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد التي يمكننا اقتراحها لك، حيث يمتاز بإمكانية تشغيل المحطات أو القنوات بشكلٍ مباشر عبر الإنترنت، حيث يتوقف استخدامك له على اتصالك بالإنترنت، كما أنه يسمح لك بالإستماع إلى مختلف المحطات الإذاعية التي يمكن أن تود ان تستمع إليها، كما أنه يأتي بواجهة بسيطة ويسهل التعامل معها، ويمتاز بخفة وزنه وعدم شغله مساحة كبيرة من الهاتف..ولذلك يعد أحد أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد.

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السعر: Free

راديو العرب – myTuner Radio‏

تطبيق راديو العرب هو أحد أفضل التطبيقات التي أمكننا اقتراحها لك في قائمة أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد في مقالنا، يُمكنك تطبيق راديو العرب من الإستماع إلى الراديو من جميع أنحاء العالم! وياتي مع إمكانية الإستماع إلى راديو FM و AM، يوفر هذا التطبيق أكثر من ثلاثون ألف قناة إذاعية، وتلك القنوات تابعة لأكثر من 150 دولة وتتضمنها الدول العربية، كما أنه يتوفر به إمكانية البحث عن محطات الراديو بشكلٍ خاص، ولذلك يعد أحد أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد.

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السعر: Free

Simple Radio – Free Live AM FM Radio‏

تطبيق Simple Radio هو أحد أكثر التطبيقات بساطة وأحد أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد، حيث يُمكنك تطبيق Sipmle Radio من الإستماع إلى واحدة من 25,000 قناة إذاعية مختلفة فقط عبر هاتفك، ويجمع في مزاياه وتصميمه بين الراديو الحديث والراديو الكلاسيكي، يتميز بواجهة سهلة الإستخدام لا تحتوي على أية تعقيدات أثناء استخدامه للإستماع إلى أي قناة راديو تودها، كما أنه يُمكنك من البحث التلقائي عن جميع المحطات..وضبط أفضل إعداد شخصي لك حتى يسهل لك استخدامه في أي وقت وأي مكان دون جهد، كما أنه يُمكنك من التبديل بين محطات الراديو بشكلٍ سلس وبسيط.

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السعر: Free

Radio Online

تطبيق Radio Online يعد أحد أروع تطبيقات الراديو للأندرويد، حيث يوفر العديد والعديد من القنوات والمحطات الإذاعية المختلفة التي ستجد أنك بالتأكيد ستود الإستماع إلى واحدة منهم، كما أنه يمتاز بجودته العالية في إذاعة تلك القنوات، ولكن يتوقف الأمر كليًا على اتصالك بالإنترنت، كما أنه يُمكنك الإستماع إلى القنوات الإذاعية المختلفة أيًا كان مكانك وأيًا كان الزمان..ومن مميزاته أنه خفيف الوزن لا يشغل كثيرًا من المساحة، ولذلك يعد أحد أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد.

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السعر: Free

radio.net

تطبيق Redio.net هو أحد أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد التي نقترحها في مقالنا، يُمكنك من الإستماع إلى أي كلا القنوات المحلية والدولية، كما أنه يوفر العديد من القنوات الإذاعية التي يمكنك الإنتقال فيما بينها لتصل إلى القناة التي تفضلها، كما أنه يأتي بواجهة بسيطة وسهلة الإستخدام دون أية تعقيدات، كما أنه يُمكن حفظ القنوات المفضلة على هاتفك، وهذا للرجوع إليها مجددًا في أي وقت دون بذل مجهود، ولذلك يعد أحد افضل تطبيقات الراديو للأندرويد.

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السعر: Free

Radio Samsung

تطبيق Radio Samsung هو أحد أفضل وأروع تطبيقات الراديو للأندرويد، حيث يُمكنك أولًا من الإستماع إلى كلا الجانبين المحلي والدولي، يتميز بأنه يأتي بالكثير من القنوات الإخبارية والرياضية التي يُمكنك الإختيار فيما بينها بعد ضبط تردد القناة التي تودها، كما أنه يأتي بواجهة سهلة الإستخدام لتتمكن من التنقل من خلال القنوات وإيجادها بشكلٍ بسيط دون تعقيدات، كما أنه يُمكنك حفظ القنوات المفضلة لديك للإستماع إليها في أي وقتٍ دون مجهود!، ويتميز بأنه لا يتطلب منك وضع سماعات أو الإتصال بالإنترنت..لذا يعد أحد أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد.

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السعر: Free

Radio world

تطبيق راديو العالم أو Radio World هو واحد من أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد، والذي يتميز بإتيانه بواجهة مميزة وسهلة الإستخدام وتوفيره للكثير من القنوات التي يُمكنك الإستماع إلى التي تفضلها منها من خلال ضبطك للتردد المطلوب أو بحثك بين الترددات، كما ويأتي داعمًا لقنوات الراديو المحلية والعالمية وإمكانية حفظ القنوات المفضلة للإستماع إليها في حينٍ آخر عندما تود ذلك، ولذلك صنفناه ضمن أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد في قائمتنا.

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السعر: Free