شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رقائق TSMC التايوانية تحمل شعار"صنع فى أمريكا".. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس شركة أبل تيم كوك عن تفاصيل جديدة عن تصنيع الرقائق في منشأة جديدة في ولاية أريزونا تملكها وتشغلها شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)، والتي تنتج بالفعل رقائق للعديد من أجهزة آبل.

وتستحوذ اليوم الشركة التايوانية لأشباه الموصلات TSMC على حصّة سوقية تفوق الـ 50% من سوق أشباه الموصلات في العالم، عبر مصنع في جزيرة تعتبر محط خلافات جيوسياسية بمساحة تقارب الـ 13 ألف كيلو متر مربع.

وتسبب نقص إنتاج الرقائق الإلكترونية منذ عامين، التي تعتمد عليها السيارات والغسالات والهواتف الذكية، والمعروفة أيضا باسم "أشباه الموصلات" بأزمة كبيرة للشركات المصنعة لتلك المنتجات منذ بدء جائحة كوفيد 19.

وانخفض سعر سهم آبل أثناء الأزمة فى أكتوبر 2021 ، مدفوعًا بإعلان تقارير إعلامية آنذاك اعتزام عملاق التكنولوجيا تخفيض إنتاج هاتفها الجديد "آيفون 13" بسبب نقص الرقائق.

إليك كل ما تريد معرفته عن إبرام صفقة لشراء رقائق "صنع في أمريكا" لأجهزة آيفون وآيباد وماك وفقا لموقع Engadget.

أبرمت آبل صفقة لشراء رقائق "صنع في أمريكا" لأجهزة آيفون وآيباد وماك حسبما أعلن تيم كوك رئيس آبل.

سيتم تصنيع الرقائق في منشأة جديدة في ولاية أريزونا تملكها وتشغلها شركة (TSMC) ، والتي تنتج بالفعل رقائق للعديد من أجهزة آبل وفقا لCNBC.

يمكن ختم هذه الرقائق ب" صنع في أمريكا ".

تصنيع الرقائق يجمع بين خبرة TSMC مع براعة العمال الأمريكيين ".

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تصنيع رقائق آبل فى أمريكا بلعبة -المغير. "

ستستثمر TSMC 40 مليار دولار في مصنعين في ولاية أريزونا ، حيث يهدف الأول في فينيكس إلى بدء العمل في عام 2024 ، والثاني سيتم إطلاقه بعد ذلك بعامين.

المشروع مدعوم جزئيًا من قبل الحكومة الأمريكية من خلال قانون CHIPS والعلوم ، والذي يهدف إلى تشجيع تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

كما تلاحظ CNBC ، يخشى الكثير في صناعة التكنولوجيا من أن محاولة الصينيين لغزو تايوان لفرض سياسة "الصين الواحدة" سيكون لها عواقب وخيمة على قدرة الجزيرة الآسيوية - العملاقة عندما يتعلق الأمر بتصنيع الرقائق - على الاستمرار.

توريد غير منقطع للمكون إلى السوق العالمية. أثرت السياسات الصارمة لعدم وجود COVID أيضًا على مرافق التصنيع التكنولوجي في الصين ، مما دفع شركة Apple إلى إبلاغ العملاء بأوقات انتظار أطول من المتوقع لأجهزة iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max في موسم العطلات.

يسمح نقل بعض عملياتها من آسيا إلى أريزونا لشركة TSMC بمواصلة عملها كمورد رئيسي إذا أخذ الوضع في تايوان منعطفًا إلى الأسوأ.

على الرغم من أن منشأة TSMC في الولايات المتحدة ستنتج جزءًا صغيرًا فقط من الإنتاج العالمي للشركة المصنعة.

يُعتقد أن مستوى الإنتاج المستهدف البالغ 600000 رقاقة في السنة كافٍ لتلبية الطلب الأمريكي.

في خطوة مماثلة لزيادة إنتاج صناعة الرقائق على الأراضي الأمريكية، تقوم شركة إنتل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا أيضًا ببناء مصانع في أريزونا وأوهايو، وتهدف الشركة أيضًا إلى اعتبار شركة آبل كعميل.