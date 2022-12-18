شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تستثمر 2.6 مليار دولار لبناء 90 ألف شاحن كهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنفق لجنة كاليفورنيا للطاقة (CEC) 2.9 مليار دولار لتسريع إستراتيجية النقل الخالية من الانبعاثات في الولاية، وفي إعلان رصدته وكالة رويترز ، عرضت الوكالة بالتفصيل خطة استثمارية قدرت أنها ستؤدي إلى بناء حوالي 90 ألف جهاز شحن جديد في كاليفورنيا على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهي خطوة من شأنها أن تزيد عن ضعف عدد أجهزة الشحن المتاحة في جميع أنحاء الولاية.

وسيتم تخصيص حوالي 900 مليون دولار لأجهزة الشحن المصممة للمركبات الكهربائية الخفيفة، مع تخصيص 1.7 مليار دولار أخرى للبنية التحتية التي تدعم المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات متوسطة وثقيلة، بما في ذلك تلك التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

وعندما تضيف تمويلًا من المرافق والبرامج الأخرى، تقول اللجنة إنها تتوقع أن تحقق كاليفورنيا هدفها المتمثل في نشر 250000 جهاز شحن بحلول عام 2025 حسبما نقل موقع Engadget.

وقالت باتي موناهان، رئيسة لجنة النقل والمواصلات في لجنة الانتخابات المركزية، "هذا الاستثمار التحويلي سينشر البنية التحتية للشحن والتزود بالوقود بسرعة وبشكل عادل للتأكد من أن سائقي السيارات والشاحنات عديمة الانبعاثات يشعرون بالثقة في قدرتهم على التزود بالوقود أينما ذهبوا". "ستزيد الخطة من إمكانية الوصول إلى الشحن ووقود الهيدروجين للأفراد والشركات والوكالات العامة، مع دعم النظام البيئي التصنيعي الناشئ لدينا وخلق فرص العمل."

سيكون بناء البنية التحتية الكافية للشحن لدعم عدد متزايد من المركبات الكهربائية أمرًا بالغ الأهمية لخطة تغير المناخ في كاليفورنيا.

في وقت سابق من هذا العام قال مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا (CARB) ، بناءً على أمر من الحاكم جافين نيوسوم، إنه سيتطلب أن تكون جميع السيارات المباعة في الولاية بحلول عام 2035 إما كهربائية بالكامل أو هجينة موصولة بالكهرباء.

في الآونة الأخيرة وافقت الوكالة على استثمار بقيمة 2.6 مليار دولار لتحفيز المستهلكين والشركات على التحول إلى السيارات الكهربائية.