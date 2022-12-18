شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحددون كوكبين عبر بيانات تلسكوبات هابل وسبيتزر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما اكتشفنا أكثر من 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية، فإن معظم المعلومات التي لدينا عن هذه الكواكب أساسية إلى حد ما، يعرف الباحثون عادةً عن كتلة كوكب ما أو نصف قطره وبعده عن نجمه المضيف، ولكن أكثر من ذلك بقليل، مما يجعل من الصعب التنبؤ بما تبدو عليه هذه العوالم في الواقع.

ومع ذلك تتيح الأدوات والتقنيات الجديدة للباحثين معرفة المزيد عن التفاصيل مثل كثافة الكوكب، مما يتيح فهمًا أفضل لما تبدو عليه هذه الأماكن.

وفي الآونة الأخيرة حدد الباحثون باستخدام بيانات من تلسكوب هابل الفضائي وتلسكوب سبيتزر الفضائي كوكبين يبدو أنهما عوالم مائية، بمحيطات أعمق 500 مرة من المحيطات على الأرض حسبما نقلت Digitartlends.

وتم التعرف على الكواكب Kepler-138 c و Kepler-138 d لأول مرة بواسطة تلسكوب كبلر الفضائي في عام 2014 ، ولكن لم يتم استخدام البيانات من هابل وسبيتزر حتى وقت قريب للكشف عن كثافتهما.

وتظهر الأبحاث أن ما يصل إلى نصف حجم الكواكب يمكن أن يتكون من الماء، مما يثير تساؤلات حول الكواكب بهذا الحجم والنوع.

وقال أحد الباحثين بيورن بينيكي Björn Benneke من فريق جامعة مونتريال في بيان " هذين الكواكب Kepler-138 c و d ، مختلفان تمامًا في طبيعتهما وأن جزءًا كبيرًا من حجمهما بالكامل يتكون على الأرجح من الماء. إنه أفضل دليل على عوالم المياه، وهو نوع من الكواكب افترض علماء الفلك وجوده لفترة طويلة ".

لتصور ما هي عليه هذه العوالم المائية، يقول الخبراء إنه لا ينبغي أن نفكر في أي من الكواكب في نظامنا الشمسي بل في بعض الأقمار.

وقالت المؤلفة الرئيسية كارولين بياوليت من معهد Trottier لأبحاث الكواكب الخارجية: "تخيل نسخًا أكبر من القمر يوروبا أو إنسيلادوس، الأقمار الغنية بالمياه التي تدور حول كوكب المشتري وزحل، لكنها اقتربت كثيرًا من نجمها"، "بدلاً من سطح جليدي كانت تحتوي على مظاريف كبيرة من بخار الماء."

ومع ذلك فإن هذه الكواكب لن تكون مشابهة حقًا لأي مكان في نظامنا الشمسي لأن الكواكب المعنية لها أغلفة جوية شديدة الحرارة. بدلاً من ذلك من المحتمل أن يكون لديهم جو كثيف من البخار مع الماء السائل تحت ضغط مرتفع.

على الرغم من أن هذا يبدو غير معتاد، فقد نجد عوالم أكثر تشابهًا في المستقبل، قال بينيكي: "نظرًا لأن أدواتنا وتقنياتنا أصبحت حساسة بدرجة كافية للعثور على الكواكب البعيدة عن نجومها ودراستها، فقد نبدأ في العثور على الكثير من عوالم المياه هذه".