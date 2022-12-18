شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه موجز BeReal وكيفية مشاهدة مقطع فيديو لكل صورة نشرتها هذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت BeReal ميزة "الملخص" التي تنشئ مقطع فيديو باستخدام كل صورة نشرتها على التطبيق هذا العام، وبمجرد مشاهدته، يمكنك حفظ الفيديو على الفور أو مشاركته مع أصدقائك، وإليك كيفية العثور على موجز BeReal الخاص بك ومشاركته، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيف تجد ملخص BeReal؟ كيف تجد ملخص BeReal؟ هذه الميزة متاحة في إصدارات BeReal على أجهزة iPhone و Android.

1. افتح BeReal واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

2. في شاشة ملف التعريف الخاص بك، اضغط فوق عرض كل ذكرياتي.

3. في الجزء السفلي من صفحة الذكريات، اضغط فوق الرمز الذي يشبه شاشة الكمبيوتر.

4. اضغط فوق إنشاء ملخص فيديو 2022 الخاص بي.

يتنتقل إلى قائمة الانتظار: بعد الضغط على زر الإنشاء، ستضعك BeReal في قائمة انتظار قبل أن تتمكن من مشاهدة الفيديو الخاص بك.

يمكنك بمجرد الحصول على فيديو Recap الخاص بك، عد إلى BeReal وانتقل إلى صفحة الذكريات مرة أخرى لمشاهدته.

وعندما ينتهي الفيديو، اضغط فوق الزر الأبيض Share video recap لحفظ الفيديو على هاتفك أو مشاركته مع أصدقائك.