شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس ‏FTX‏ يتنازل عن الطعن فى تسليمه إلى السلطات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنازل المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة ‏FTX، الملياردير سام بانكمان ‏فرايد عن الطعن في تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهو تحول بعد أيام فقط من ‏اعقاله في جزر الباهاما في انتظار جلسة استماع، وفقًا لما ذكر مصدر مطلع لشبكة ‏CNBC‏.‏

وبذلك، سوف يمثل ملياردير العملات المشفرة سابقاً أمام محكمة جزر البهاما يوم ‏الاثنين للتنازل رسميًا عن الطعن في تسليمه، مما يمهد الطريق للسلطات الفدرالية ‏لتأمين عودته إلى الولايات المتحدة.‏

هذا، وتم إبرام معاهدة تسليم الخارجين عن القانون بين جزر البهاما والولايات ‏المتحدة عام 1991.‏

وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن عملية التسليم تستغرق شهوراُ وربما سنوات لأن ‏المتهم لديه فرص عديدة للاستئناف

هذا، وقد وجهت محكمة فدرالية في نيويورك إلى بانكمان-فرايد لوائح اتهام من ‏بينها الاحتيال في الأوراق المالية على الولايات المتحدة وغسل الأموال. وإذا ثبتت ‏هذه الاتهامات ضده، فمن الممكن أن يواجه بقية حياته في السجن. ‏