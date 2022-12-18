شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس FTX يتنازل عن الطعن فى تسليمه إلى السلطات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنازل المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، الملياردير سام بانكمان فرايد عن الطعن في تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهو تحول بعد أيام فقط من اعقاله في جزر الباهاما في انتظار جلسة استماع، وفقًا لما ذكر مصدر مطلع لشبكة CNBC.
وبذلك، سوف يمثل ملياردير العملات المشفرة سابقاً أمام محكمة جزر البهاما يوم الاثنين للتنازل رسميًا عن الطعن في تسليمه، مما يمهد الطريق للسلطات الفدرالية لتأمين عودته إلى الولايات المتحدة.
هذا، وتم إبرام معاهدة تسليم الخارجين عن القانون بين جزر البهاما والولايات المتحدة عام 1991.
وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن عملية التسليم تستغرق شهوراُ وربما سنوات لأن المتهم لديه فرص عديدة للاستئناف
هذا، وقد وجهت محكمة فدرالية في نيويورك إلى بانكمان-فرايد لوائح اتهام من بينها الاحتيال في الأوراق المالية على الولايات المتحدة وغسل الأموال. وإذا ثبتت هذه الاتهامات ضده، فمن الممكن أن يواجه بقية حياته في السجن.