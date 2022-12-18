تطبيق Foxit Reader أفضل تطبيق للتعامل مع ملفات الـPDF وفتحها والتعديل عليها

Foxit Reader تطبيق من أفضل تطبيقات التعامل مع ملفات PDF والكثير من الناس يعتبرونه افضل تطبيقات الـPDF على الإطلاق، وهو فعلًا من التطبيقات الممتازة في هذا الأمر ويقدم الكثير من المزايا التي تجعل التعامل مع ملفات PDF أكثر سهولة وأكثر احترافية وأكثر حرية عن العديد من التطبيقات الأخرى، ان كنت من الناس الذين يتعاملون مع ملفات PDF كثيرة فبالتأكيد سننصحك بأن تستعمل تطبيق Foxit Reader وفي هذا المقال سنتحدث عن التطبيق ومميزاته ولماذا نرشحه كأفضل تطبيق للتعامل مع ملفات PDF فتابع معنا.

جدول المحتويات

تطبيق Foxit Reader للتعامل مع ملفات PDF

هناك الكثير من التطبيقات التي تتعامل مع ملفات PDF بالطبع، أشهرها تطبيق Adobe Acrobat او Adobe DC أيًا كان، ويجب عليك ان تقارن بين التطبيقات التي تعامل مع ملفات PDF ان كنت تبحث عن تطبيقًا مثاليًا لذلك، فكرة الـPDF انه ليس كالمستندات العادية التي تتعامل معها في امكانية تغيير محتواها والتعديل عليه بل ان ملفات الـPDF يمكن ان تقول انها مجموعة صور جُمعت معًا، لذلك التعامل والتعديل على هذه الملفات ليس سهلًا وليس كالتعامل مع ملفات word وغيرها من الملفات الأخرى لذلك ترشيح تطبيق من أجل هذا الأمر يجب ان يكون بترشيح تطبيق ممتاز فعلًا، تعالى نتحدث عن مميزات Foxit في هذا المقال

مميزات تطبيق Foxit Reader

التعديل على الفقرات وضبط تنسيقهم

اضافة وحذف نصوص وتعديل النصوص المكتوبة بين تعديل على الخطوات والترقيم والمحاذاة

نقل وتغيير حجم الفقرات

التعديل على الصور والرسومات الموجودة في الملف من تحريك وتغيير في الحجم وتدوير ونسخ ولصق وحذف

اضافة صور والتعديل عليها

التعديل على الروابط الداخلية في الملف من اضافة وحذف وتغيير

اضافة واستخراج علامات مفضلة من الملفات

تحديد وازالة روابط الويب

مزايا تعديل متنوعة أخرى في التطبيق

سعر Foxit Reader

سعر التطبيق يُقارن بأسعار شركة Adobe بشكل منافس جدًا، في البداية هناك 3 مستويات او 3 اشتراكات من Foxit، الاشتراك الأول PDF Editor Pro + وهو بسعر 150 دولار في العام، من ثم الـPDF Editor Pro باشتراك 100 دولار في العام او بشراء مرة واحدة بسعر 180 دولار أمريكي، الـPDF Editor الطبيعي بسعر 80 دولار سنوي او بشراء مرة واحدة بسعر 160 دولار، مقارنة بأسعار Adobe فبرامج Adobe أغلى بشكل كبير من برامج Foxit، فالـAdobe DC Pro مثلًا باشتراك 240 دولار في العام وهو رقم كبير جدًا اغلى 90 دولار من أغلى منتجات Foxit، بالإضافة الى وجود 20% رسوم صيانة سنوية تزيد من التكلفة (في التطبيقين) لكن هذا يجعل Foxit أرخص أيضًا، يمكنك مشاهدة أسعار الاشتراكات والمقارنة بينهم من الموقع الرسمي من هنا.

أسعار الإشتراكات

المنتج الاشتراك السنوي الشراء مرة واحدة Foxit PDF Editor Pro + 150 دولار أمريكي لا يوجد PDF Editor Pro 100 دولار أمريكي 180 دولار أمريكي PDF Editor 80 دولار أمريكي 160 دولار أمريكي Adobe Adobe DC Pro 240 دولار أمريكي لا يوجد Adobe DC 156 دولار أمريكي لا يوجد Adobe Pro 2022 لا يوجد 539 دولار أمريكي Adobe 2022 لا يوجد 359 دولار أمريكي

الخلاصة – لماذا Foxit Reader؟

عندما نرشح تطبيق نحن نبحث عن عدة مقاييس، وكل مقياس مهم أهمية المقاييس الأخرى، لن نرشح تطبيق لا يقوم بمهمته بشكل جيد في نفس الوقت لن نرشح تطبيق سعره مرتفع جدًا، او ينقصه بعض المهام، نريد ترشيح الأفضل على الإطلاق، لذلك Foxit نراه يحقق المقاييس المطلوبة منه، نراه يحقق سعر ممتاز من أجل الميزات التي يقدمها كما انه يقدم مميزات عديدة جيدة جدًا، كما انه مستقر بلا مشاكل أداء بلا مشاكل استقرار ومن تجربة العديد المستخدمين فالتطبيق يؤدي غرضه بشكل مثالي، لذلك ترشيح مريح لنا.

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