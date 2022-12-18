شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة ملصق "رد فعل تعبيرى" إلى قصص إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحافظ منصة مشاركة الصور إنستجرام على تحديث التطبيق بميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، حيث تلعب الملصقات دورًا مهمًا في مساعدة المستخدمين على التفاعل مع أصدقائهم وعائلاتهم بطريقة أكثر متعة.

ابتكرت منصة التواصل الاجتماعي ميزة مشاركة الملصقات منذ وقت طويل، وحاليًا جعلت المشاركة على التطبيق أسهل بكثير. على سبيل المثال بصرف النظر عن إرسال الملصقات في الدردشات الشخصية، تتيح منصة الوسائط الاجتماعية أيضًا للمستخدمين مشاركتها في قصصهم أيضًا، ويمكن القيام بذلك بعدة طرق مختلفة.

ملصق "رد فعل تعبيري"

قدمت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة ميزة ملصقات "تفاعلات الرموز التعبيرية" في وقت سابق من هذا العام.

تتيح الميزة للمستخدمين إضافة تفاعل emoji في شكل ملصق إلى قصص Instagram الخاصة بهم.

عند إضافة ملصق رد فعل تعبيري إلى قصة، يمكن لمتابعيك النقر على الملصق الذي سيُضاف كرد فعل على القصة.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين أيضًا التمرير إلى القصة لمعرفة عدد المتابعين الذين نقروا على الملصق.

يمكن لمستخدمي إنستجرام اختيار رمز تعبيري واحد فقط من مجموعة رموز تعبيرية غير محدودة.

افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك.

بعد ذلك توجه إلى الكاميرا عن طريق التمرير لليسار.

انتقل إلى علامة التبويب القصة.

قم بإنشاء قصة إنستجرام ، ثم اضغط على زر الملصق المتاح في الأعلى.

اضغط على أيقونة emoji heart-eye المتوفرة في صندوق الملصقات.

بشكل افتراضي ستتوفر أربعة رموز تعبيرية فقط. ومع ذلك يمكنك تحديد الرموز التعبيرية من مجموعة لا نهائية من الرموز التعبيرية من خلال النقر على رمز علامة الجمع (+)

بعد ذلك حدد الرمز التعبيري الذي تريد إنشاء ملصق رد فعل له.

ضع ملصق رد فعل الرموز التعبيرية في أي مكان في القصة وانشره.