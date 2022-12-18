شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تجميع مشاركاتك في مكان واحد على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة المملوكة لميتا إنستجرام للمستخدمين تجميع منشوراتهم معًا في مكان واحد باستخدام ميزة "الأدلة". تم نشر الميزة أثناء جائحة Covid-19 وتساعد المستخدمين بطريقة بسيطة للوصول إلى مجموعة من منشورات Instagram أو المنتجات أو الأماكن بتنسيق سهل.

دليل إنستجرام

يمكن لمستخدمي Instagram العثور على ميزة الأدلة في ملفهم الشخصي ومشاركة الأدلة عبر Stories و DMs. بالإضافة إلى ذلك يتميز التطبيق بأدلة منتجات من صنع المستخدم داخل متجر Instagram، مما يسمح للآخرين بالعثور على منتجات جديدة من المستخدمين الذين قد لا يتبعونهم بطريقة أخرى.

تقدم Instagram Guides للمستخدمين القدرة على إنشاء أدلة للأماكن والمنتجات والمنشورات.

يمكنك إنشاء سلسلة من منشورات إنستجرام باستخدام تنسيق المنشورات، مع استكمال العناوين والأوصاف اللافتة للنظر.

علاوة على ذلك يمكنك الترويج للمنتجات المدرجة في متجر إنستجرام من خلال تنسيقها باستخدام تنسيق المنتجات.

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إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إنشاء دليل Instagramخاص بك

افتح تطبيق Instagram على هاتفك الذكي.

انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر على صورة الملف الشخصي الصغيرة المتوفرة في الركن الأيمن السفلي.

ثم اضغط على أيقونة Plus (+) المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا.

حدد خيار الدليل من القائمة المنبثقة.

اختر نوع الدليل الذي تريد إنشاءه: أماكن أو منتجات أو منشورات.

يمكنك تحديد مشاركاتك المحفوظة أو أي من مشاركاتك.

بعد تحديد المنشورات التي تختارها، اضغط على زر التالي المتاح في الزاوية اليمنى العليا.

قم بتضمين عنوان لدليلك بالإضافة إلى عناوين إضافية للمشاركات التي سيحتويها.

علاوة على ذلك يمكنك النقر فوق الزر إضافة منشورات لإضافة المزيد من المنشورات إلى دليلك.

اضغط على خيار التالي المتاح في أعلى اليمين.

اضغط على زر المشاركة.