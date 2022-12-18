شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد مشاركة موقع الطوارئ على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي كل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iOS على أنظمة سهلة الاستخدام لتنبيه الأصدقاء أو العائلة أو غيرهم من جهات الاتصال الموثوقة في حالة الطوارئ. تتيح إحدى هذه الميزات على Android للمستخدمين إعداد مشاركة موقع الطوارئ التي تمكنهم من تسجيل الوصول على أحبائهم.

ما هي مشاركة الموقع فى حالات الطوارئ

يقدم أندرويد معلومات خدمة الطوارئ حول جهة اتصال طوارئ تم تعيينها بالفعل من شاشة القفل.

يمكن أيضًا إعلام جهات الاتصال بالضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في الهاتف الذكي.

اعتمادًا على الهاتف الذي تستخدمه وإصدار Android الذي يتم تشغيله، قد يختلف الإعداد قليلاً، لكن الأساسيات يجب أن تظل كما هي.

إضافة معلومات طبية على أندرويد

ميزة مشاركة الموقع في حالات الطوارئ موجودة منذ فترة طويلة وتساعد المستخدمين على إجراء مكالمة طوارئ على الرقم 112.

ولكن الآن تتيح ميزة مشاركة موقع الطوارئ المدمجة للمستخدمين أيضًا إضافة معلوماتهم الطبية ، بما في ذلك فصيلة الدم والحالات الصحية والطبية وغيرها، التي يمكن أن تساعد المرضى في الحصول على المساعدة في أقرب وقت ممكن. إنه نوع الميزة التي نأمل ألا نحتاجها أبدا، ولكن وجودها في متناول اليد يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

إليك كيفية إعداد ميزة الطوارئ SOS المدمجة لمشاركة الموقع إلى جانب التفاصيل الطبية في حالة الطوارئ:

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة بهاتفك الذكي لبضع ثوان.

ثم اضغط على زر Emergency SOS المتوفر في أسفل الشاشة.

سيقوم هاتفك الذكي تلقائيًا بإجراء مكالمة طوارئ قم بإلغاء ذلك.

بعد ذلك اضغط على خيار المعلومات الطبية المتاح في الجزء السفلي من شاشتك، إلى جانب الخيارات الأخرى.

أضف كل التفاصيل الطبية الخاصة بك التي يمكن استخدامها في حالة الطوارئ.

بمجرد الانتهاء اضغط على زر تم.

أطلقت آبل أيضًا ميزة الطوارئ SOS مع سلسلة هواتف iPhone 14 الذكية.

يساعد المستخدمين على إرسال رسالة إلى المستجيبين الأوائل عندما لا يكون لديهم اتصال بالمحمول.