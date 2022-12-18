شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تخصيص always-on display على آيفون 14 Pro و 14 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت آبل ميزة always-on display على أجهزة أيفون مع سلسلة أيفون 14، ولكن فى سلسلة أيفون 14 أيضًا ، تتوفر الميزة فقط على هاتفين متقدمين - أيفون 14 Pro و أيفون 14 Pro Max، لكن فكرة أبل الخاصة بميزة always-on display بعيدة كل البعد عما كان يتوقعه الجميع، وكذلك ميزة always-on display والتى كانت موجودة على العديد من هواتف أندرويد منذ سنوات.

وبدلاً من أن تكون مظلمة تمامًا كما هو الحال فى أندرويد، فإن الشاشة التى يتم عرضها دائمًا على أيفون 14 Pro هى دائمًا قيد التشغيل '' ، لذا فإن ما تحصل عليه على أيفون هو خلفية باهتة، تعرض الوقت والأدوات إذا كان لديك أى منها على شاشة القفل.

لكن حاليا يمكنك تخصيص مظهر ميزة always-on display فى سلسلة أيفون 14 Pro (أيفون 14 Pro و أيفون 14 Pro Max)، لذلك إذا لم تقم بإعداد ميزة always-on display على طراز أيفون 14 Pro، إليك كيفية القيام بذلك:

- افتح الإعدادات وتوجه إلى العرض والسطوع.

- اضغط دائمًا على الشاشة.

- قم بتشغيل التبديل للعرض دائمًا.

- ايتم تشغيل ميزة always-on display.

ومع ذلك ستلاحظ أنه يختلف قليلاً عما شاهدته على هواتف أندرويد.

إذا كنت تشعر بذلك، فإليك كيفية تخصيص ميزة always-on display على أيفون 14 Pro و أيفون 14 Pro Max لجعلها تبدو مثل أندرويد.

- افتح الإعدادات ، ثم الشاشة والسطوع

- انتقل إلى Always on Display

- قم بتشغيل Always On Display إذا لم يكن كذلك.

- قم بإيقاف تشغيل التبديل لـ Show Wallpaper إذا كنت تريد شاشة سوداء دائمًا.

- يمكنك أيضًا اختيار إيقاف تشغيل "إظهار الإخطارات".

- سيكون لديك شاشة داكنة تعمل دائمًا على أيفون 14 Pro ، حتى أيفون 14 Pro Max أيضًا، لن تتلقى إشعارات، مما يمنحك عرضًا دائمًا أبسط ونموذجيًا.

إذا كنت تحب تطبيق أبل للشاشة التى تعمل دائمًا، فلن تحتاج إلى اللجوء إلى أى من هذه الخيارات. وإذا كنت تأمل فى ميزة always-on display مثل أندرويد ، فهذان هما الخياران اللذان تحتاج إلى إيقاف تشغيلهما.