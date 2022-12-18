شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب ميوزك يسمح للمستخدمين بإنشاء راديو مخصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتيح منصة بث الموسيقى المملوكة لشركة جوجل YouTube Music للمستخدمين قريبًا القدرة على إنشاء راديو مخصص، وحاليًا، يتيح للمستخدمين تخصيص قائمة انتظارهم الحالية من خلال الألفة والنوع والمزاج ومستوى الطاقة والمزيد مباشرة من شاشة التشغيل الآن.

ووفقًا لـ 9to5google، يرى بعض مستخدمي YouTube Music "إنشاء راديو" في الخلاصة الرئيسية كجزء من عملية طرح محدودة، وستظهر بعد ذلك تجربة مشابهة لعملية الإعداد الأولي لـ YouTube Music للسماح للمستخدمين "بضبط الموسيقى الخاصة بك".

وبعد أن يختار المستخدمون اختياراتهم ، سيمنحهم YouTube Music ثلاثة خيارات "اختيار الأغنية" - مألوف ومزج واكتشاف، وبالمثل ، ستتضمن "الفلاتر" - الشعبية ، والتخفيضات العميقة ، والإصدارات الجديدة، والمضخة، والهدوء، والتفاؤل، والتشائم، والتركيز، وفقًا للتقرير.

وفي يوليو، اختبرت YouTube Music ميزة جديدة - قائمة الانتظار الديناميكية ، والتي ساعدت في الحصول على تحديثات قائمة الانتظار والراديو بناءً على سلوك استماع المستخدمين، وسيغير YouTube Music قائمة انتظار التشغيل إذا انتقل المستخدمون إلى مسار جديد بينما لا يزالون في منتصف الطريق خلال الأغنية الحالية.

وعلاوة على ذلك ، في يونيو ، أضاف تطبيق YouTube Music على الويب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإدارة الأغاني بشكل مجمّع بسهولة أكبر ، لا سيما عند إضافتها إلى قوائم تشغيل محددة.