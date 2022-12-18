شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الإنفاق العالمي على إعلانات الموبايل سيصل إلى 362 مليار دولار في عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير جديد أنه نظرًا لأن الهاتف المحمول يستحوذ على حصة من المحفظة الإعلانية ، فمن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على إعلانات الموبايل إلى 362 مليار دولار في عام 2023، ووفقًا لتقرير data-ai، سيستحوذ الهاتف المحمول على حصة المحفظة الإعلانية حيث يتم إنفاق وقت أكثر من أي وقت مضى في التطبيقات، مع إجمالي ساعات على المسار لتتجاوز أربعة تريليونات على هواتف Android وحدها في عام 2022.

وفي عام 2022 ، بلغ الإنفاق العالمي على إعلانات الموبايل 336 مليار دولار، وعلاوة على ذلك ، قال التقرير إن الرياح المعاكسة الاقتصادية وأنظمة الخصوصية ستضعف الإنفاق على ألعاب الهاتف المحمول في عامي 2022 و 2023، وسينخفض إنفاق المستهلكين على ألعاب الهاتف المحمول بنسبة -5 في المائة في عام 2022 إلى 110 مليارات دولار من ضغوط المستهلكين بسبب الانكماش الاقتصادي.

وفي عام 2023 ، سينضم 14 عنوانًا إضافيًا إلى نادي التطبيقات المرموق الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 11 لعبة من أصل 14 لعبة في متجر التطبيقات 2 مليار دولار في إنفاق المستهلكين، وستنضم سبعة تطبيقات وألعاب إلى نادي التطبيقات الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار في عام 2023 ، وفقًا للتقرير.

وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن تتجاوز الساعات العالمية التي يتم قضاؤها على الهاتف المحمول ستة تريليونات ساعة في عام 2028، وستؤدي زيادة مركزية الأجهزة المحمولة ، والتقدم في التقنيات المتصلة ، ونمو الألعاب العادية والأساسية ، وإطلاق الجيل الخامس ، والطلب على الاتصال الرقمي ، والتعبير عن الذات ، وتعميق التخصيص للتطبيقات إلى تحقيق نمو مستدام في الوقت الذي يقضيه على الأجهزة المحمولة.

ووفقًا للتقرير ، سيستمر تدفق الفيديو والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون في دعم النمو في السنوات الست المقبلة.