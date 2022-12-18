شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الإنفاق العالمي على إعلانات الموبايل سيصل إلى 362 مليار دولار في عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وفي عام 2022 ، بلغ الإنفاق العالمي على إعلانات الموبايل 336 مليار دولار، وعلاوة على ذلك ، قال التقرير إن الرياح المعاكسة الاقتصادية وأنظمة الخصوصية ستضعف الإنفاق على ألعاب الهاتف المحمول في عامي 2022 و 2023، وسينخفض إنفاق المستهلكين على ألعاب الهاتف المحمول بنسبة -5 في المائة في عام 2022 إلى 110 مليارات دولار من ضغوط المستهلكين بسبب الانكماش الاقتصادي.
وفي عام 2023 ، سينضم 14 عنوانًا إضافيًا إلى نادي التطبيقات المرموق الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 11 لعبة من أصل 14 لعبة في متجر التطبيقات 2 مليار دولار في إنفاق المستهلكين، وستنضم سبعة تطبيقات وألعاب إلى نادي التطبيقات الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار في عام 2023 ، وفقًا للتقرير.
وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن تتجاوز الساعات العالمية التي يتم قضاؤها على الهاتف المحمول ستة تريليونات ساعة في عام 2028، وستؤدي زيادة مركزية الأجهزة المحمولة ، والتقدم في التقنيات المتصلة ، ونمو الألعاب العادية والأساسية ، وإطلاق الجيل الخامس ، والطلب على الاتصال الرقمي ، والتعبير عن الذات ، وتعميق التخصيص للتطبيقات إلى تحقيق نمو مستدام في الوقت الذي يقضيه على الأجهزة المحمولة.
ووفقًا للتقرير ، سيستمر تدفق الفيديو والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون في دعم النمو في السنوات الست المقبلة.