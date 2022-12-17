شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة أمريكية تحقق فى تقنية القيادة الذاتية لجنرال موتورز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة NHTSA وهى وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، فتح تحقيقًا فى تقنية القيادة الذاتية لأسطول الروبوتات التابع لشركة جنرال موتورز، ويأتي هذا في أعقاب ثلاث حوادث تم الإبلاغ عنها يُزعم أنها ناجمة عن فرامل قوية لمركبات كروز أو تعطل حركتها بطريقة أخرى، ما يخلق عقبات غير معلنة للمركبات الأخرى وينتج عنه اصطدام خلفي مع سائقي السيارات الآخرين.

وتلقت NHTSA ثلاثة تقارير عن بدء ADS لمناورة قوية للفرملة استجابة لمستخدم آخر للطريق كان يقترب بسرعة من الخلف ،" ذكرت الوكالة أن مشرفين بشريين كانوا على متن كل منها، وقام مستخدم الطريق بعد ذلك بضرب مؤخرة السيارة المجهزة بنظام ADS."

وفيما يتعلق بحوادث تجميد المركبات ، تم إخطار NHTSA بتقارير متعددة تتعلق بمركبات Cruise ADS المجهزة، والتي تعمل بدون إشراف بشري على متنها وتوقف حركتها وفقا لما نقله موقع engadget.

ويتابع التقرير عندما يحدث هذا قد تقطع السيارة ركاب السيارات الأخرى فى مواقع غير آمنة ، مثل ممرات السفر أو التقاطعات، وتصبح عقبة غير متوقعة لمستخدمي الطريق الآخرين."

وردا على ذلك روجت الشركة للتاريخ التكنولوجي للعمليات الآمنة، و قالت هانا ليندو المتحدثة باسم شركة كروز، لموقع Engadget عبر البريد الإلكتروني: "تم الإبلاغ عن سجل سلامة Cruise علنًا ويتضمن قيادة ما يقرب من 700000 ميل مستقل بالكامل في بيئة حضرية شديدة التعقيد مع عدم وجود إصابات أو وفيات مهددة للحياة"، وهناك أكثر من 40.000 حالة وفاة كل عام على الطرق الأمريكية، وهناك دائمًا توازن بين التدقيق التنظيمي الصحي والابتكار الذي نحتاجه بشدة لإنقاذ الأرواح، وهذا هو السبب في أننا سنواصل التعاون الكامل مع NHTSA أو أي جهة تنظيمية في تحقيق هذا الهدف المشترك".

وتواصل الشركة القول إنه في حالات الفرملة الشديدة ، كانت المركبات تتفاعل مع تصرفات السائقين الآخرين ، وكان لديها عامل بشري على متنها (على الرغم من أن ADS كانت مسيطر عليها في ذلك الوقت) ، وقد اجتمعت بالفعل مع NHTSA فيما يتعلق كل حادثة.